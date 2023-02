Dieci giorni tra Israele, Egitto e Giordania, una serata di storie di viaggio all'Eroica Caffè Padova

Transaphar: tre amici in bici tra Israele, Egitto e Giordania.

Giovedì 9 febbraio, ore 21

Eroica Caffè Padova

Dettagli

Un viaggio attraverso i confini, le culture, i popoli: Eroica Caffè Padova, giovedì’ 9 febbraio, ospita una serata dedicata a una grande avventura in sella.

Tre amici, per dieci incandescenti giorni d’agosto, hanno messo in pausa le loro professioni per vivere all’avventura in bicicletta, un viaggio di 1.000 chilometri attraverso i complicati confini di Israele, Giordania ed Egitto.

Tra single track e autostrade, seguendo le luci dell’alba, del tramonto e dei loro fanalini, che di notte li facevano passare per alieni, hanno pedalato fino allo strenuo delle forze per conoscere le diverse culture, religioni e persone che abitano un territorio ricco di storia e, purtroppo, di conflitti.

Da chi li esortava a fuggire velocemente dai vicoli di Gerusalemme est dove si erano cacciati, ai bambini che quando li vedevano ad Amman urlavano “I love you”, ai militari giordani che li hanno sfamati e dissetati, all’addetto del bar di un benzinaio che ha definito la tappa da 2500m d+ una “fornace per cani randagi”, fino a raggiungere le piramidi costruite quattromilacinquecento anni fa.

Giovanni, Lorenzo e Niccolò racconteranno con foto e video le strade che da Tel Aviv hanno attraversato la Ben Shemen Forest, Gerusalemme, Allenby, Wadi Shueib, Amman, Balqa, il Mar Morto, At-Tafilah, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Eilat, Taba, Il Cairo e Giza.

10mila di gravel, di avventura, di incontri: una storia indimenticabile, una serata interessante anche per avere un punto di vista diverse su quelle terre.

La serata è aperta a tutti e gratuita.

È consigliata la prenotazione alla mail ecpadova@eroica.cc

Info web

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova

Foto articolo da comunicato stampa