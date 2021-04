“Viaggio al centro della Scienza” con il Prof. Andrea Grinoglio: “Storia ed evoluzione dei vaccini”

A partire dal prossimo 6 maggio l’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova ospiterà una rassegna di divulgazione scientifica dedicata al tema dei vaccini anti- Covid19. L’evento è ideato e promosso dalla prof.ssa Antonella Viola, Direttrice Scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica IRP Città della Speranza, che mira a creare un’occasione di confronto con esperti in diversi settori in ambito scientifico.

Scopri tutti gli appuntamenti online della rassegna “Viaggio al centro della Scienza”

Il focus su cui si incentrerà la rassegna sarà il vaccino anti Covid19 nella sua genericità; in ogni incontro verranno fornite informazioni e pareri scientifici per fornire a tutti gli ascoltatori strumenti utili e autorevoli per comprendere al meglio un tema tanto rilevante quanto attuale, non sempre di facile comprensione.

Scarica la locandina con tutti gli incontri

I quattro incontri affronteranno la storia dei vaccini, per comprendere come sono nati insieme al Professore Andrea Grinoglio, Docente di Storia della medicina e Bioetica - Università Vita-Salute S. Raffaele, Milano; CNR-Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca, con un focus specifico su quello sviluppato per l’attuale pandemia, grazie a un approfondimento con la Prof.ssa Maria Rescigno Professoressa Ordinaria di Patologia Generale e Group leader - Humanitas University e Humanitas Research Center, Milano.

I successivi incontri verteranno sulle future sfide che la vaccinologia dovrà affrontare con il Prof. Sergio Abrignani, Direttore Scientifico Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) “Romeo ed Enrica Invernizzi”; Professore Ordinario di Patologia Generale – Università degli Studi di Milano, e per concludere, la delicata questione dell’etica: la possibilità di garantire all’intera popolazione mondiale pari opportunità rispetto la fruizione delle vaccinazioni, tema che sarà dibattuto insieme al Dottore Gino Strada, Fondatore e Direttore Esecutivo di Emergency.

Gli incontri verranno registrati e trasmessi poi sui canali social della Fondazione Città della Speranza a cadenza settimanale in modo da essere visibili a tutti gli utenti interessati. Inoltre, i dialoghi verranno trasformati in podcast per essere fruibili anche in un secondo momento.

Il ciclo di incontri si inserisce all’interno dell’evento “Viaggio al centro della Scienza” che, promosso dall’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova e giunto alla sua quarta edizione, si propone di promuovere una comunicazione scientifica di qualità rivolta al grande pubblico.

Giovedì 6 maggio 2021 - ore 17

Storia ed evoluzione dei vaccini

Per non dimenticare da dove siamo partiti con il Prof. Andrea Grinoglio, Docente di Storia della medicina e Bioetica - Università Vita-Salute S. Raffaele, Milano; CNR-Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca.

Giovedì 13 maggio 2021 - ore 17

Vaccini anti-covid19

Per combattere l’attuale pandemia con la Prof.ssa Maria Rescigno, Professoressa Ordinaria di Patologia Generale e Group leader - Humanitas University e Humanitas Research Center, Milano.

Giovedì 20 maggio 2021 - ore 17

Le prossime sfide della vaccinologia

Per prepararsi al futuro con il Prof. Sergio Abrignani, Direttore Scientifico Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) “Romeo ed Enrica Invernizzi”; Professore Ordinario di Patologia Generale - Università degli Studi di Milano.

Giovedì 27 maggio 2021 - ore 17

Vaccini bene comune

Per non lasciare indietro nessuno con il Dott. Gino Strada, Fondatore e Direttore Esecutivo di Emergency.

Dove seguire gli incontri

Gli incontri saranno visibili su: