Viaggio nel corpo umano al Musme di Padova il 5 marzo 2022. Sappiamo tutti come siamo fatti e come funzioniamo?

Conosciamo la cistifellea? E il cervello? Come sono fatti virus e batteri?

Esperimusme esce dalle sale laboratoriali della ludoteca per portare i bambini all’interno del MUSME. Attraverso un viaggio guidato nelle sale del museo, andremo alla scoperta del corpo umano. Visita guidata per bambini della scuola primaria.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/esperimusme/.