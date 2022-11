"Viaggio con Goldoni" la compagnia "El Tanbarelo" al Piccolo Teatro

Venerdì 2 dicembre si conclude la rassegna di Teatro Veneto sul palco del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana): saranno di scena gli attori della Compagnia “El Tanbarelo” di Bellombra (Adria - Ro) per presentare “Viaggio con Goldoni – Tutto il mondo è teatro” un viaggio tra le più belle e brillanti commedie di Carlo Goldoni.

La Compagnia si è divertita a pescare all’interno della rosa dei suoi personaggi più conosciuti e divertenti, per costruire un viaggio conoscitivo dell’opera di Goldoni che attinge dal mondo riferimenti, spunti, allusioni e richiami. Le scene sono tratte dai testi più conosciuti del grande commediografo veneziano, come Sior Todero Brontolon e i Rusteghi, le Baruffe Chiozzotte (“Un’eternità in un attimo”, come definire meglio quel piccolo e irripetibile mondo di baruffe, di gelosie di ciacole, dove l’offerta di una fetta di zucca arrostita può scatenare una tempesta?) e le maschere della Commedia dell’Arte: Arlecchino e Pantalone.

Ingresso

Euro 10;

Ridotti (over 65 e studenti max 26 anni) euro 9;

Associati e bimbi 4/12 anni euro 8 + dir .prev.

Prevendite su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova e presso le cartolerie “Prosdocimi”, p.tta Pedrocchi n.10, “C’era una volta” via Asolo n.9 (di fronte al teatro) , “Ruggero Enzo” via Armistizio 289 zona Mandria.

Apertura biglietteria alle ore 20.15

Info web

https://www.piccolo-padova.it/viaggio-con-goldoni/

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/viaggio-con-goldoni/