Viaggio intorno all'Himalaya: popoli e culture in una raccolta di fotografie

L’Associazione San Daniele Aps di Padova organizza due conferenze dal titolo: “Viaggio intorno all’Himalaya, popoli e culture in una raccolta di foto”. La prima si svolgerà giovedì 9 marzo 2023 alle ore 16 presso palazzo Zacco-Armeni in Prato della Valle al n° 82. Relatrice sarà la Prof.ssa Luisa Chelotti, nota Globe-trotter che dal 1988 gira il mondo e documenta, con la fotografia e brevi video, culture ed usanze di tutti i popoli. Alcune foto del suo archivio sono già state pubblicate mentre altre verranno mostrate al pubblico per la prima volta in questa occasione.

Nei due incontri si farà pure una prima introduzione alla catena dell'Himalaya dal punto di vista geologico. Nella conferenza di giovedì 9 marzo si parlerà dei popoli che vivono nella parte occidentale dell’Himalaya mentre nell’incontro di giovedì 16 marzo si parlerà delle popolazioni orientali. Un’occasione per conoscere culture diverse dalla nostra e costruire delle relazioni di pace ed armonia tra i popoli.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: associazionesandaniele.it.