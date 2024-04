"Il viaggio" al Teatro Excelsior Mortise

Il 18 maggio al teatro Excelsior di Mortise partirà un viaggio intorno al mondo per visitare posti meravigliosi e scoprire l’animo umano. Chi ci porterà in viaggio? Il gruppo LIFE’S DANCE, un collettivo di ballerine appassionate che portano avanti la tradizione e l'arte affascinante della danza del ventre e delle danze del mondo. Hanno tanta voglia di condividere con tutti la loro passione e lo fanno esibendosi con grazia ed eleganza. La loro storia ha inizio più di 10 anni fa dalla voglia di due donne di riscoprirsi e di ritrovare la connessione con loro stesse. Negli anni sono cambiate ma il filo che ha le ha unite è la voglia di sentisi libere. Grazie all’insegnate Kety Maso hanno scoperto e ballato le danze di molti paesi, non solo la danza del ventre, tutto ciò per esplorare ogni aspetto dei vari folklori del mondo. Collaborano con altre associazioni per scopi benefici e cercano di regalare sorrisi e allegria a tutte le età, e trasmettere il messaggio che in gruppo si affronta meglio anche la vita.

Gli EMD ACOUSTIC EXPERIENCE, una band musicale nata nel 2021, con la voglia di portare sul palco la musica che più li ha appassionati. Il trio è composto da: E- ENRICO CALLEGARI polistrumentista, fonico, produttore ,ideatore e co-compositore del musical “ C’è posto per tutti”. Ha studiato pianoforte alla scuola di Jazz “Thelonious Monk”. Negli ultimi anni ha prodotto dischi di gruppi veneziani e padovani, spaziando dal progressive alla new wave. M- MICHELE MUZ TREVISAN si approccia alla chitarra all’età di dodici anni, passando poi a suonare il basso per scommessa (strumento da cui non si separerà più). Questo lo porterà a sviluppare un linguaggio personale che gli permetterà di suonare in situazioni diverse. Ha collaborato nel musical “C’è posto per tutti” con Enrico Callegari, cantando e suonando la chitarra. Per sette anni sarà il bassista della Country band dei Silverado suonando in tutta Italia e all’estero.

D- DIANA LISI prima di arrivare al canto si avvicina alla musica con lo studio della chitarra classica. Nel 1997 la chitarra sarà sostituita, ma non abbandonata, dal canto jazz iscrivendosi alla scuola “Thelonious Monk” . Presso “La Sordina” di Fiesso d'Artico seguirà dei corsi dedicati alla musica araba: storia e analisi derivata dall'ascolto. Ha cantato in varie cover-band della zona e ha fatto parte dell’ “Orchestra Popolare di Venezia” di Stefano Olivato. Nel 2005 partecipa ad un seminario per cantanti jazz tenuto da Sheyla Jordan. Ha fatto parte a vari progetti teatrali recitando e scrivendo testi.

C’è poi HAJAR, cantante berbera del genere Tarab, il cui nucleo originario nasce nella celebre Aleppo ma è diffuso in tutti i paese arabi , una musica sacra che genera in chi l’ascolta emozioni insperate. Vive in Italia dal 2008 e si è dedicata al canto di canzoni moderne classiche di tipo melodico, italiane, francesi e spagnole. Ha frequentato per alcuni anni l’accademia Mozart, ha partecipato a diversi concorsi canori vincendo il premio della critica al Voci Vere. Ha cantato in teatri, a Canale Italia, in spettacoli di beneficenza. Attualmente studia canto a Jaja Music School di Vania Marconato e percussioni.

Ingresso libero. Si prega di confermare la presenza tramite WhatsApp, Sms o telefono al 349-5831279 oppure al 348-8548287 indicando nome di riferimento e numero dei posti.