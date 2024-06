Viaggio sonoro esperienziale all'Anfiteatro del Venda

Immergiti in un'esperienza unica nel suggestivo scenario dei Colli Euganei, dove la bellezza della natura si fonde con l'energia dei suoni ancestrali. Ti invitiamo a partecipare al nostro Viaggio Sonoro Esperienziale (VSE) presso l'incantevole Anfiteatro del Venda. Il VSE è molto più di un semplice ascolto musicale, è un'opportunità per rilassarsi profondamente, rigenerare la mente e ristabilire l'equilibrio interiore. Guidati dalla magia di strumenti come l'Handpan, i Tamburi Rituali, la Voce, il Didgeridoo e molteplici altri, ti condurremo attraverso un viaggio sensoriale che stimolerà i tuoi sensi e nutrirà il tuo spirito.

I suoni avvolgenti delle Campane Tibetane, le armoniche note del Gong e la dolce melodia dei Flauti nativi ti porteranno in uno stato di consapevolezza meditativa e rilassamento profondo. Scopri come questi meravigliosi suoni possono ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e favorire un senso di benessere totale.

Sabato 29 giugno 2024 presso Anfiteatro del Venda - Via Sottovenda, 35030 Galzignano Terme (PD)

