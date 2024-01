“E qualcosa rimane 2024”, concerto “Viaggio nella soul music” al cinema Rex

Ottava rassegna musicale-teatrale dedicata alla musica italiana e internazionale d’autore.

L’iniziativa, sotto la forma di spettacolo musicale e teatrale, propone cinque appuntamenti che proprio grazie alla musica e al teatro intende presentare alcuni importanti personaggi della scena musicale italiana.

Direzione artistica di Charlie Agostini.

Inizio spettacoli ore 21.

“VIAGGIO NELLA SOUL MUSIC”

Golden Soul Band

Il fascino della Soul Music con i grandi successi di: Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett, James Brown …

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto!

“TU CHIAMALE SE VUOI …”

Comunque Lucio

Emozioni che solo Mogol Battisti hanno saputo creare, riproposte con arrangiamenti ispirati agli originali, da una band innamorata, sempre di più.

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto!

“PEACE&LOVE! UN SOGNO IN MUSICA”

Infeltrio

Canzoni e ballate che hanno attraversato, come in un sogno, gli anni ‘60 e primi ‘70 per ricordarci che siamo ancora figli dei fiori …

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto!

“LAURA PIRRI CANTA MINA”

Laura Pirri

Un personale omaggio della cantante padovana a Mina, in un percorso che attraversa la sua discografia dagli albori ad oggi.

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto!

“TRENO PER BUONAVENTURA”

Lamalabarista

La dimensione acustica e la musica cantautorale, in un equilibrismo di stili e melodie per raccontare la storia di un viaggio intimo e personale.

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto!

Ingresso

Biglietto euro 12;

tessera 5 spettacoli euro 50.

Prevendite abbonamenti e biglietti singoli spettacoli: online ticket.cinebot.it/rex oppure alla cassa del Cinema Rex.

Info

Cinema Teatro Rex

Via S. Osvaldo 2, Padova

Tel. +39 351 6133802 - 049 754116

info@cinemarex.it | rexcinema@gmail.com

www.cinemarex.it

FB https://www.facebook.com/rex.padova

