“In viaggio verso un sogno”, proiezione agli impianti sportivi “A. Ceron” di Selvazzano

Domenica 18 luglio alle ore 21.15 agli Impianti Sportivi “A. Ceron” è in programma la proiezione del film “In viaggio verso un sogno” di M. Schuartz e T. Nilson con Shia LaBeouf e Dacota Johnson - (2019 - durata 97’). In caso di maltempo le proiezioni saranno realizzate all’interno della struttura sportiva.

È la storia di Zack (Zack Gottsagen) un giovane di 22 anni con la sindrome di Down con un sogno nel cassetto: diventare un wrestler professionista e iscriversi alla scuola di wrestling The Salt Water Redneck, gestita dal suo idolo. Per inseguire questo sogno, una notte Zack fugge dalla casa di cura del Nord Carolina, dove vive. Durante la sua fuga il ragazzo incontra un piccolo criminale, Tyler (Shia LaBeouf) un ricercato che si improvviserà suo allenatore, diventando al contempo amico del giovane. L'incontro tra i due avviene un po' per caso, quando Tyler trova riparo sulla barca in cui si nasconde Zack e, nonostante accetti la presenza del ragazzo durante il viaggio, è deciso a separarsi da lui non appena raggiungeranno la costa. Quando Tyler, però, assiste a una scena di bullismo ai danni di Zack, si convince a non lasciarlo solo e ad accompagnarlo in Florida per coronare il sogno del giovane.

«Inizia la rassegna di Cinema sotto le Stelle nella programmazione della nostra estate selvazzanese – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Sono stati scelti dei film brillanti rivolti alle famiglie per coinvolgere più Concittadini e Concittadine possibili, è l’occasione per uscire di casa e passare qualche ora in serenità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19».

Prossimi eventi

MUSICA E SERATA ASTRONOMICA SOTTO LE STELLE

BARCHESSA E PARCO CESAROTTI

Sabato 24 luglio alle ore 21.15

C’è Vita nell’Universo – Serata Astronomica

Organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili Padova Relatore Giorgio Schileo

* In caso di maltempo recupero il 30.07.2021

CINEMA - IMPIANTI SPORTIVI CERON

Domenica 18 luglio alle ore 21.15

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di M. Schuartz e T. Nilson

Con Shia LaBeouf e Dacota Johnson - (2019 - durata 97’)

Domenica 25 luglio alle ore 21.15

IL VIAGGIO DI YAO di P. Godeau

Con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Geremie Acogny, Alibeta - (2018 - durata 103’)

Sabato 31 luglio alle ore 21.15

SE MI VUOI BENE di F. Brizzi

Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni (2019 - durata 100’)

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria inviando la richiesta sms/WhatsApp al numero 3665736227.

Ingresso fino ad esaurimento posti.

Eventi realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Per Informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti - Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che… Estate!

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=846&area=H

