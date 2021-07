"Il Viaggio di Yao", proiezione agli impianti sportivi “A. Ceron” di Selvazzano

Domenica 25 luglio alle ore 21.15 agli Impianti Sportivi “A. Ceron” è in programma il secondo appuntamento di “Cinema… sotto le Stelle a Selvazzano!” con la proiezione del film “Il Viaggio di Yao” di P. Godeau con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Geremie Acogny, Alibeta. In caso di maltempo le proiezioni saranno realizzate all’interno della struttura sportiva.

«La prima serata della rassegna di Cinema sotto le Stelle è stata un grande successo – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Location ideale per tutta la famiglia, all’aperto, con la possibilità di portare anche i nostri amici a quattro zampe. Un modo bellissimo per concludere la domenica guardando un film magari poco conosciuto ma scelto per la qualità della storia e la profondità del messaggio che lascia spazio alle risate e alla serenità».

Il film

Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, è una star del cinema. In Senegal ad accoglierlo con entusiasmo nel paese d'origine c'è soprattutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano per vedere dal vivo lui, il suo idolo. I quattrocento chilometri percorsi da Yao per raggiungerlo colpiscono l'attore che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Per Omar Sy quello di Seydou Tall è un ruolo inedito alla riscoperta delle sue origini.

Prossimi eventi

MUSICA E SERATA ASTRONOMICA SOTTO LE STELLE

BARCHESSA E PARCO CESAROTTI

Sabato 24 luglio alle ore 21.15

C’è Vita nell’Universo – Serata Astronomica

Organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili Padova Relatore Giorgio Schileo

* In caso di maltempo recupero il 30.07.2021

CINEMA - IMPIANTI SPORTIVI CERON

Domenica 25 luglio alle ore 21.15

IL VIAGGIO DI YAO di P. Godeau

Con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Geremie Acogny, Alibeta - (2018 - durata 103’)

Sabato 31 luglio alle ore 21.15

SE MI VUOI BENE di F. Brizzi

Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni (2019 - durata 100’)

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria inviando la richiesta sms/WhatsApp al numero 3665736227.

Ingresso fino ad esaurimento posti.

Eventi realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Per Informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti - Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che… Estate!

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=847&area=H

