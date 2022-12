Una dolce vigilia con Babbo Natale alla Gelateria La Romana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Un appuntamento speciale per festeggiare con dolcezza l’arrivo delle festività. Sabato 24 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 alla Gelateria La Romana, in Piazzetta Milano, sotto l'albero di Natale allestito e illuminato in occasione delle festività natalizie, bambini e famiglie potranno incontrare Babbo Natale.

Durante il pomeriggio si potranno gustare tutte le dolci specialità della Gelateria La Romana: dalle Crêpes Gourmet farcite con cremoso gelato al "panettone in tazza" con crema al mascarpone accompagnate da bevande calde come cioccolata e zabaione. Un pomeriggio dedicato a grandi e piccini, alle famiglie e ai bambini con tante sorprese e la possibilità di scattare foto e selfie con Babbo Natale e le dolci prelibatezze La Romana.

L’evento è ideato e organizzato dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori in collaborazione con MareAltoTeatro con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio

Info web

https://www.facebook.com/events/5878576245538340

Foto articolo da comunicato stampa