“Vigo... Estate” con mercatini e spettacoli itineranti: è festa a Vigodarzere

Un mercatino con una ottantina di espositori e spettacoli itineranti saranno il cuore pulsante dell'evento di Vigo... Estate, in programma il prossimo sabato 17 luglio dalle ore 15.30 alle 24 a Vigodarzere. Dopo il difficile periodo causato dalla pandemia, la manifestazione vuole rappresentare, in un clima di ripartenza e fiducia, un importante momento sociale, d'incontro e di festa a beneficio dei cittadini e del territorio. Nell'occasione si terrà anche la premiazione del Concorso Piatto Tipico del Veneto.

La manifestazione è stata voluta e promossa dall'Amministrazione comunale, in particolare dall'Assessorato del Commercio, e affidata per l'organizzazione alla Pro Loco, che si è attivata con la preziosa collaborazione dei commercianti e dell'Associazione Botteghe Unite di Vigodarzere.

«E’ una importante occasione di festa che ricalca l'esperienza della Notte Bianca – afferma il sindaco Adolfo Zordan –. Vuole essere un segnale forte di ripartenza e di sostegno alle nostre attività economiche e offrire ai cittadini l'opportunità di potersi finalmente ritrovare, partecipando alla manifestazione e usufruendo dei nostri spazi urbani».

Le attività si svolgeranno nell’area che sarà resa appositamente pedonale in via Roma, nel tratto tra via San Martino e la rotonda tra le vie Cesare Battisti, Alessandro Manzoni e Ca' Pisani, dove saranno presenti gli espositori del mercatino e le attività commerciali avranno la possibilità di utilizzare liberamente gli spazi adiacenti i loro negozi.

«La manifestazione si inserisce all'interno delle iniziative del Distretto del Commercio – precisa l'assessore Federico Valentino Cesarin– con una progettualità di sostegno all'economia locale». I Distretti del Commercio costituiscono in Veneto una delle principali esposizioni di politica attiva a favore del settore commercio nell'ambito dei centri storici e urbani e hanno lo scopo di qualificare le attività come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse. Il distretto denominato Vivi il Brenta comprende il Comune di Vigodarzere assieme a Cadoneghe e Curtarolo.

«Dopo tante difficoltà causate dalla pandemia, siamo felici di organizzare questa manifestazione – commenta Silvano Noventa presidente della Pro Loco –, con la speranza, ma anche con la convinzione, che sarà la prima di una nuova serie di eventi in grado di portare serenità e contribuire alla qualità della vita della nostra comunità».

Collaborano all'organizzazione dell'evento anche i volontari di Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Carabinieri in congedo di Cadoneghe e Gruppo Podistico di Vigodarzere.

Programma e orari

Dalle ore 15.30 alle 23.30 musica con il dj Michele in piazza Bachelet.

Dalle ore 16 alle 22 spettacoli con I CicloComici, che si esibiranno lungo via Roma con animazioni itineranti e con carretti e biciclette esclusive e antiche.

Ore 18 premiazione del Concorso Piatto Tipico del Veneto nella sala Brenta del Comune di Vigodarzere.

Viabilità

Chiusura delle strade e divieti di sosta nelle strade interessate dalle ore 13.30 alle ore 2.

Afflusso degli espositori dalle ore 14.

Info web

https://www.facebook.com/fidasvigodarzereufficiale/

