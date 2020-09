Vigonza Buskers Festival 2020

La terza edizione del festival degli artisti di strada è in arrivo a Vigonza: dalle ore 10 di domenica 20 settembre il Borgo di Vigonza sarà animato da giocolieri, acrobati, burattinai, trampolieri, sputafuoco in una girandola strabiliante di esibizioni. Non mancheranno i laboratori e i divertimenti per i più piccoli, l'area ristoro per tutti e le esibizioni delle associazioni di ginnastica artistica, il tutto a cura dell'associazione Mitica.

Tutti i partecipanti dovranno rispettare le norme anti Covid sul distanziamento e munirsi dei dispositivi di protezione individuale.

Info web

www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-buskers-festival-linsolito-borgo-dei-funamboli