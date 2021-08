"Vigonza buskers", il festival delle arti

Il Comune di Vigonza (PD), l'Associazione Mitica e le Botteghe del Borgo in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 19 Settembre 2021 a Vigonza (PD), in Piazza Zanella dalle ore 10 alle ore 21, il "Vigonza Buskers - Festival delle Arti”, che prevede il Mercatino con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Curiose ed introvabili Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero.

Il programma della Manifestazione prevede per tutta la giornata esibizioni di Giocolieri, Acrobati, Teli Aerei, Trampolieri, Clown; Pittori, Musicisti, Disegnatori, Teatro di Strada, Laboratori, Acroyoga, Arte, Cultura, Artigianato e i Negozi saranno Aperti. Ricca area ristoro con Dolci, Zucchero Filato, Cibi e Bevande.

Informazioni e contatti

Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286.

