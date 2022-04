Villa Draghi: mostre e spettacolo per il fine settimana lungo

Una mostra con le splendide sculture lignee di Paolo Pierini, dal 23 al 26 aprile, e lo spettacolo itinerante per bambini «C’era una volta un circo». Sono queste le attività in programma a Villa Draghi per il lungo fine settimana del 25 aprile.

La mostra artigianale "Figure in Legno" di Paolo Pierini a Villa Draghi verrà inaugurata sabato 23 aprile alle 11 e rimarrà visitabile fino al 26 giugno nella Sala delle Carrozze di Villa Draghi, con ingresso gratuito.

Sarà aperta il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Inoltre sarà accessibile in occasione di eventi a Villa Draghi. Maggiori informazioni: https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1922&area=H

Lo spettacolo

Lo spettacolo di Vivi la favola, «C’era una volta un circo» è invece in programma a vari orari dal 22 al 25 aprile. Gruppi di massimo 40 persone per turno saranno accolti all'ingresso dei cancelli di Villa Draghi dalla guida che li condurrà con un trenino a Villa Draghi, in cima al colle. Le stanze della villa saranno popolate da strani personaggi. Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://dice.fm/artist/vivi-la-favola-2rdb6 e https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1919&area=H

Info web

https://www.montegrotto.org/hh/index.php?jvs=0&acc=1