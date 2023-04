"Villa in Fiaba" a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Draghi, elfi, orchi, folletti, maghi, Principi e Principesse, stregoni. Il fascino del Fantasy nella splendida e maestosa Villa Contarini. Chi, almeno per una volta, non ha sognato di poter avere tra le mani una bacchetta magica o di ricevere la lettera per Hogwarts o abitare nella Contea abitata dagli Hobbits? O di poter dare il bacio di risveglio a Biancaneve o scovare il Lupo Cattivo di Cappuccetto Rosso?

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Una location e un parco da favola: La maestosa Villa Contarinindi Piazzola sul Brenta, il suo lago e il suo parco. Mostra Mercato del fantasy, incontri con figuranti speciali. Racconti animati, giochi di una volta e area giochi bambini, spettacoli con i personaggi delle Fiabe, gara fantasy cosplay con fate, gnomi, draghi, personaggi fantastici e di fantasia, orchi, principi e principesse. Show itineranti, danze, artisti di strada, tanti photoset, musica, street food, pic nic al parco innriva al lago e tanto altro.

Costo del biglietto: euro 8 - i bambini fino a 12 anni entrano gratis. I biglietti si possono acquistare on line dal sito di eventbrite.it (biglietto saltafila) oppure direttamente alle casse nei giorni dell'evento.