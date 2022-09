La "Villa in Fiaba": l'evento fantasy a Piazzola sul Brenta

Fate, principi e principesse, draghi, elfi, gnomi, stregoni e allievi della scuola di Hogwarts… Sono tutti attesi alla Villa in Fiaba: il grande evento fantasy organizzato in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta nei giorni 8 e 9 ottobre, con orario sabato dalle 11 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19.

A riportare il visitatore nel mondo delle favole e dalla fantasia ci saranno più di 100 tra cosplayer e figuranti, alcuni dei quali direttamente dal Carnevale di Venezia.

E poi un ricco programma, con grandi scenografie, i tamburini della Nobile Contrada di San Bortolo, i Vichinghi della Compagnia delle Lame Nere, i Cavalieri della Compagnia d’arme San Giovanni, un’area dedicata al medioevo e ai lavori medievali con photoset a tema, come quello con il Boia di Noale; tantissimi giochi, dai tavoli in legno di una volta, ai più recenti giochi da tavolo, di ruolo o con miniature in collaborazione con le principali associazioni ludiche del Veneto, fino a sfide a pokemon.

A cornice dell’evento sarà allestito un grande Bazar dove trovare abiti fatati e stregati, pozioni magiche, bacchette di Harry Potter, alchimie e tanto altro.

Non mancheranno le letture animate per i più piccoli, con l’autore Topo Lego e la youtuber Roberta Riboli; danze fatate con le compagnie di danza 1000 e 1 notte, Alessandra De Simoi e le Libellule d’Oriente; una gara per premiare il più bel costume fantasy la domenica, capeggiata dal sosia ufficiale di Johnny Depp, Louis Guglielmero, e presentata dall’artista Claudia Onisto insieme ad uno dei figuranti più conosciuti a Venezia, Giampaolo Alberti; spettacoli con artisti di strada e bolle di sapone e un’ampia area street food dove scegliere tra tantissime specialità, dalla cucina gourmet fino al classico hamburger, passando per il pesce ai ferri e fritto.

Nell’area dedicata al food, in riva al lago della villa, sarà possibile fare pic nic, portandosi da casa il plaid .

Tante altre sorprese, come la caccia ai sassi del sorriso dipinti dagli alunni della scuola Colombo di Livorno e da artisti vari, anche da Bologna, come Marisa Venturi.

Insomma, un evento dedicato al mondo dei sogni in una location strepitosa come Villa Contarini, aperto a tutti, da 0 a 99 anni.

Ingresso

L’ingresso all’evento è gratuito per i bambini fino agli 8 anni. Per tutti gli altri il biglietto, acquistabile on line dal sito di eventbrite o direttamente alle casse, è di 8 euro e dà diritto anche ad un coupon con uno sconto per entrare in Villa Contarini valido fino al 31 dicembre.

Per i parcheggi, sabato saranno tutti liberi e gratuiti, mentre domenica sarà attivato il piano parcheggi, in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta, per garantire a tutti una sosta sicura.

In breve

Draghi, elfi, orchi, folletti, maghi e stregoni.... Il fascino del Fantasy nella splendida e maestosa Villa Contarini.

Chi, almeno per una volta, non ha sognato di poter avere tra le mani una bacchetta magica o di ricevere la lettera per Hogwarts o abitare nella Contea abitata dagli Hobbits?

Programma

Qui potete scaricareil programma in pdf:

www.ufficiostampa.org/programmacontarini.pdf



Dove: Parco e Splendida Villa Villa Contarini Piazzola Sul Brenta Padova

Quando: Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022. Ingresso euro 8 (i bambini fino a 8 anni entrano gratis)

La Villa in fiaba é un evento per tutti, adulti e bambini

Accredito per figuranti, cosplayer e fotografi (lista limitata): cosplay@giallocreativo.net

Info: info@ufficiostampa.org e messaggi whatsapp 3402469992

Cosa trovare?

Mostra Mercato del fantasy

incontri con figuranti speciali

Racconti animati

Area Gaming con Giochi di una volta, giochi da tavolo a tema fantasy, giochi in miniatura e tanto altro

Spettacoli di burattini

gara fantasy cosplay con fate, gnomi, draghi, personaggi fantastici e di fantasia, orchi, principi e principesse

Show itineranti, danze, artisti di strada, tanti photoset, musica, street food, pic nic e tanto altro

Foto articolo da comunicato staampa e da evento Facebook