"Villa for life: la forza delle donne”; Marcia ludico-motoria a Villa del Conte

Debutta “Villa for life”: il 5 marzo villa del conte si tingerà dei colori della vita!

Debutta a Villa del Conte l’evento “Villa for life: la forza delle donne!”. Domenica 5 marzo dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà la passeggiata, o corsa, ludico motoria in due percorsi di 5 e 11 km per le vie del paese aperta a tutti, podisti e famiglie.

«Sono davvero felice che questo nostro importante evento possa finalmente vedere la luce – commenta il sindaco, Antonella Argenti –; era un evento già programmato per il 2020 a che, a causa della pandemia abbiamo rinviato per tre volte. Quest’anno finalmente la situazione si è assestata e per davvero la nostra Villa si tingerà dei colori della vita, della gioia, della condivisione, del supporto, che sono poi i valori che ci caratterizzano come amministrazione e come cittadini».

Seppur rinviata più volte, la corsa era stata promossa nel 2020, nel primo anno di mandato del sindaco Argenti, prima donna a ricoprire questo ruolo nel Comune di Villa del Conte. È una corsa dedicata alla forza delle donne, un evento benefico che si svolge in occasione dell’8 marzo con l’intento di mostrare, attraverso i valori dello sport, anche l’impegno e il sostegno che offrono le donne in ogni ambito della vita, non solo familiare, ma anche lavorativo, amministrativo e del volontariato.

La corsa dunque si svolgerà, salvo maltempo, sabato 5 marzo con ritrovo, partenza e arrivo, all’Oasi Vallona dalle 9.30 alle 12.30. Il percorso si snoda nelle vie di Villa del Conte e i partecipanti potranno decidere se svolgere quello da 5 o da 11 km. Sono previsti punti ristoro e punti acqua nel tragitto e il supporto di volontari, personale di servizio e assistenti sanitari in caso di necessità.

«Ringrazio di cuore gli sponsor – prosegue il sindaco – e un doveroso ringraziamento va all’associazione Villa Run Conte nella persona di Federica Riondato, che ha organizzato assieme alla consigliera con delega allo sport Lorenza De Franceschi tutti i dettagli dell’evento. Un grazie particolare anche Marcia Padova per l’assistenza tecnica garantita e ai numerosi volontari che viglieranno sulla sicurezza dei partecipanti agli incroci e negli attraversamenti pedonali».

Ai partecipanti verrà consegnata la maglia dell’evento, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Info: Villa Run Conte, 347 0469873 – villarunconte@gmail.com

Partecipazione

Iscrizioni dalle 9 alle 9.30 con maglietta

2,5 euro gruppi;

3,5 euro singoli.

Info web

https://www.facebook.com/antonellaargentisindaco/

https://www.comune.villa-del-conte.pd.it/c028101/po/mostra_news.php?id=1232&area=H

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063521799783