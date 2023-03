Per un fine settimana Villa Draghi sarà la Villa del Mistero: streghe, maghi, personaggi dai film thriller

Prezzo non disponibile

Maghi, elfi, vampiri, personaggi dai film thriller, streghe, gotici e figuranti fantasy li troverete sabato 25 e domenica 26 marzo alla seconda edizione di La Villa del Mistero, a Villa Draghi a Montegrotto Terme, entrambe le giornate dalle 10 alle 19,30. Un "halloween primaverile "; e con un ricco programma tra storie avventurose, viaggi nei più iconici film thriller e horror, enigmi da risolvere, curiosità da scoprire e sperimentare.

Due giornate all'insegna del mistero e della magia, del divertimento, del gioco e del buon cibo in una cornice unica, quella di Villa Draghi.

Il programma

Il piano superiore della villa si trasformerà in una grandissima Escape Room: in gruppi di 10 persone all'ora ci si potrà addentrare nel mistero della "bambina di Villa Draghi", tra enigmi e trabocchetti. Ingresso su prenotazione da fare al momento dell'arrivo in villa.

All'esterno, nella terrazza superiore, ci sarà invece la più grande horror house mobile in Italia: 81 mq (ma quasi il doppio di percorso interno). Qui dentro le scene dei film che hanno firmato la storia dell'horror (Nightmare, l'Esorcista, Venerdì 13, The Ring, The nun, Scream...) interpretate da figuranti professionisti, provenienti dalle più importanti Movie House d'Italia. Ingresso senza prenotazione.

Poi mostra mercato di curiosità introvabili, tra bacchette magiche, pozioni, oggettistica steampunk, artigianato gotico; area divinazione con una decina tra cartomanti, lettori di rune, di pendolo, letture astrali; incontri con autori di libri fantasy, photoset con la Compagnia del Boia di Noale, danze e musica.

Il sabato alle 18 il concerto della dark band Poe e danza con il fuoco; domenica gara a premi per il miglior cosplay e miglior outfit e danza tik tok di Mercoledì Addams (tutti sono invitati a partecipare per battere la sfida più numerosa del famoso social). Ospiti d'onore domenica, direttamente dal Friuli, gli Skaupaz, i "cugini buoni" dei Krampus".

Si parlerà anche di magia nell'annesso della Villa con tre workshop: Le erbe dello sciamano sabato e domenica alle 11 con Adrian Barnat; Come trasformare in lana l'artemisia con il Druido sabato e domenica alle 14,30; infine domenica 26 workshop con Fenrir Erebus su come realizzare i Vasetti Hoodoo dell'addolcimento, ovvero una magia bianca per renderci più amabili al prossimo.

Non può mancare infine l'area food, che sarà ampia e assolutamente unica e originale con bracieri medievali (carne alla griglia), cibo giapponese, cibo messicano e ovviamente hamburger e patatine . Possibilità di pic nic nei prati alti.

Tutte le attività in programma sono comprensive nel prezzo del biglietto (10 euro al giorno - 15 con l'abbonamento di 2 giorni - i bambini fino ai 12 anni entrano gratis). Prevendite on line dal sito di eventbrite oppure acquisto direttamente sul posto nei giorni dell'evento.

Si arriva all'evento a piedi oppure con servizio di trenino puffetto che partirà ogni mezz'ora da piazza mercato dove sarà possibile parcheggiare l'auto (servizio comprensivo nel costo del biglietto).

Un evento per tutti

L'evento è adatto a tutti e si può partecipare anche in abiti gotici, steampunk, horror e in cosplay, oltre che ovviamente in abiti comuni.

Informazioni: info@ufficiostampa.org e whatsapp 3402469992

L'evento è organizzato da Comix e dal Comune di Montegrotto Terme.

