La villa del mistero: domenica dal mattino alle due di notte villa Draghi si veste di magia

Prezzo Biglietti 10 euro. L’evento è adatto ai bambini che non pagano l’ingresso dai 10 anni in giù

Villa Draghi si veste di mistero e magia e diventa La Villa del Mistero domenica 3 luglio dalle 10 alle 2 di notte.

Figuranti, vampiri, steampunker, draghi e templari gireranno per il parco e la villa per fare da cornice ad un evento unico organizzato da Comix in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme. Il programma è fitto e parte alle 10 della mattina per chiudersi alle 2 di notte.

Ci sarà una selezionatissima area expo goth e vittoriana dove trovare gadget introvabili, tra pozioni magiche e pietre filosofali ed esperti di divinazione; photoset con il boia di Noale, workshop magici con Tombstone e le sue tavole oujia, escape room e giochi di ruolo fantasy, photoset Harry Potter (in collaborazione con il Carnevale di Ceggia), conferenze, mostra dark fantasy di Claudia Onisto e soprattutto, in zona ghiacciaia, una straordinaria areda dedicata alle torture medievali, in collaborazione con il museo delle Torture di Napoli, dove si troveranno esposte una decina di macchine originali e alcune, per i più coraggiosi, anche da poter provare.

Tra le curiosità dell’evento abbiamo la partecipazione di Simone Bottaro, membro dell’accademia di Parapsicologia e ghost hunter accreditato che proverà a svelare il mistero della “bambina fantasma in villa Draghi”. Il giorno prima dell’evento (sabato 2 luglio) a porte chiuse e con un numero di partecipanti/testimoni limitato, condurrà l’indagine avvalendosi di strumentazione per rilevare le entità nell’ambiente, cercherà di mettersi in contatto con il fantasma della bambina che sembra dimori in questa villa per poi raccontare al pubblico, il giorno dopo, durante la conferenza a lui dedicata delle 22, com’è andata. Rassicuriamo comunque che in tutti questi anni la Villa è sempre stata una villa felice e armoniosa !

Dal pomeriggio partiranno gli show: dentro la villa ci sarà il diorama animato Vincent di SG Production; i giochi di ruolo con le miniature del Circolo di Pietra, l’escape room dedicata al mistero all’interno della villa, la gara a premi “miglior outfit” alle 20 e alle 23.30 gran finale con lo spettacolo di Fuoco.

Sempre dal pomeriggio, dentro la villa, dalle 17, si parlerà di mistero, vite precedenti e tanto altro con esperti, autori, vampiri, dark youtuber.

Alla villa si potrà accedere a piedi (il sentiero di sera sarà illuminato) o con bus navetta gratuito disponibile al parcheggio di Piazza Mercato. Il biglietto dell’evento dà diritto alla partecipazione a tutte le attività, agli show, alle conferenze e ai giochi.

L’evento è adatto ai bambini che non pagano l’ingresso dai 10 anni in giù.

Biglietti 10 euro.

La Villa del Mistero - Il Programma

Domenica 3 luglio

dalle 10 alle 2 di notte

Villa Draghi - Montegrotto - Padova

Programma tutto il giorno

Expo selezionato e originale goth, mistery, vittoriano con abiti dark gotici, gadget introvabili, pietre e minerali, libri, pozioni magiche, anelli templari....

Mostra interattiva sulle TORTURE, in collaborazione con il Museo delle Torture di Napoli, con esposizione di molte macchine funzionanti medievali, alcune disponibili per foto e per prova. Visite guidate sui misteri della Santa Inquisizione

Photoset con il Boia di Noale

Photoset Harry Potter in collaborazione con il Carnevale di Ceggia

Vampiri, figuranti, cosplayer gotici e vittoriani

Interazione con il Diorama horror VINCENT e la sua storia con SG Production

Area gaming e miniature a cura del Circolo di Pietra

Dalle 16 all’interno della Villa:

- Area Divinazione

- Workshop sulle Tavole Oujia per capire se davvero e come funzionano con Jack Tombstone

- Incontro con l’autrice del Mistero, fantasy, horror, sci-fi e influencer Eleonora Zaupa

- Escape Room a tema Mistery in collaborazione con Great Escape di Montegrotto

- Mostra di dipinti e quadri horror, sci fi e dark di Claudia Onisto

Conferenze sul mistero & oltre all’interno della Villa - sala conferenze

Ore 17 - I VAMPIRI DI DEXTER HALL con Lisa Lambertini

parliamo di Vampiri assieme all’autrice di molti romanzi dark fantasy dedicati ai vampiri di Dexter Hall. A farle compagnia alcuni “vampiri” della saga.

Ore 18 - IL Mistero VITTORIANO DEI PITTORI DELLE FATE con Simona Cremonini, autrice fantasy

Ore 18.30 - I TANTI VOLTI DEL MISTERO con l’autore dark horror Alessandro Ahrens

Ore 19 - REGRESSIONE - VITE PRECEDENTI E VITE PARALLELE con Andrea Napolitano, psicologo, psicoterapeuta e ipnologo, nonché dottore in filosofia e cultore di buddhismo.

Ore 21 - MEMORIE DI MARMO - STORIE DI CHI NON PUO’ PIU’ PARLARE - un viaggio nel tempo tra tombe antiche e storie forse dimenticate con l’autrice, influencer e dark youtuber Beccamorta, al secolo Maria Veronica Zinnia.

Ore 22 - DA NON PERDERE: GLI ESITI DELL’INDAGINE CONDOTTA IL GIORNO PRIMA sul FANTASMA DI VILLA DRAGHI

Qualche anno fa in Villa Draghi sono state condotte indagini sulla presenza di fantasmi e sembra che i ghost hunters abbiamo rilevato la voce di una bimba. (Rassicuriamo i visitatori che comunque in tutti questi anni la Villa è sempre stata una “Villa felice e armoniosa”)

Noi proveremo a ritestarne la presenza sabato sera, il giorno prima dell’evento, 2 LUGLIO (a porte chiuse con un piccolo gruppo di testimoni) assieme a SIMONE BOTTARO e il suo team. Alla conferenza vi racconteremo cos’è accaduto e i risultati dell’indagine.

Simone Bottaro è membro dell’Accademia di Parapsicologia, ricercatore di entità e fenomeni paranormali, nonchè ghost hunter accreditato.

Show in terrazza

ore 20 - Gara a premi “miglior outfit Villa Del Mistero” - iscrizioni dalla mattina. Tutti, in dress code adatto, possono partecipare

presentano Claudia Onisto e Giampaolo Alberti

in giuria: Paolo Cescato, Valentina Marchetto e Valentina Pierantoni, Chiara Cappello, Eva Mn Di Martino e Andrea Braido

ore 23.40 - Spettacolo di fuoco

Food & Mistery Beverage con idromele, ipocrasso e assenzio

Come arrivare a villa Draghi

Si può parcheggiare nel parcheggio ai piedi del Monte Alto. Da lì un piacevole sentiero porta alla villa (10 minuti di cammino con poca pendenza). Di sera il percorso sarà illuminato.

Dalle ore 18 invece sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito. Si parcheggia nell’ampia Piazza Mercato di Montegrotto e da lì in continuazione partiranno bus navetta da e per Villa Draghi. Ultima corsa da Villa Draghi verso il parcheggio alle ore 1.50

Biglietti: si possono acquistare on line dal sito di eventbrite o il giorno stesso dell’evento. Il costo è di euro 10. I bambini sotto i 10 anni non pagano. Il biglietto dà diritto alla visita alla villa e al parco, agli show e alla partecipazione alle conferenze e al servizio di bus navetta.

La Villa del Mistero è organizzata da Comix in collaborazione e in partnership con il Comune di Montegrotto.

