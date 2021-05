"Esprit libre", il '700 rivive a Villa Molin e nel suo splendido parco

"Esprit libre" a Villa Molin, l'appuntamento è per domenica 30 maggio dalle ore 11 alle 18. La magia degli abiti sontuosi ricchi di trine e merletti animerà per un giorno Villa Molin. Sotto la volta affrescata, tra gli stucchi, tra i salotti e tra i viali del parco torneranno a rivivere i fasti del '700. A Villa Molin sarà possibile ammirare il Gruppo storico Esprit Libre 700 che, con tableau vivant arricchirà le visite guidate trasportandovi in un’altra dimensione, sarete catapultati nei fasti del 700 e potrete ammirare il trascorrere di una giornata tipica della vita dei nobili veneziani in una vacanza estiva.

Villa Molin deve il suo nome all’ambasciatore della Repubblica Veneta Nicolò Molin, che nel 1597 commissionò al celebre architetto Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di campagna. Il genio di Vincenzo Scamozzi ha plasmato una villa di grande rigore formale e coerenza geometrica. I sui nitidi volumi si stagliano sullo sfondo dei colli Euganei e si specchiano su Canale Battaglia con monumentale eleganza. Lo spettacolare interno è uno scrigno di opere d'arte, dove rinascimento, barocco e neoclassicismo convivono armoniosamente.

La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura. La villa è aperta per visite libere, vi offriamo un metodo innovativo per una visita personale e sicura con la possibilià di sostare in villa e nel parco tutto il pomeriggio per poter godere in sicurezza e libertà della bellezza e dell’armonia che le dimore storiche e giardini incantati possono offrire. Vi invitiamo a scoprirla virtualmente con una delle VideoGuide, accessibili da casa o sul posto tramite QR code, grazie alle quali sarà possibile conoscere anche alcune sale chiuse al pubblico.

Informazioni e contatti

Per visitare la villa è necessaria la prenotazione al sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/. La villa segue tutte le norme previste in base alle direttive anticontagio.Raccomandiamo l’uso di mascherina – la prenotazione è obbligatoria.

Biglietti:

Intero: 11 euro a persona

Ridotto: 6 euro dai 10 ai 16 anni

Il pagamento può essere eseguito in loco o tramite bonifico: IBAN IT71U0511612100000000011034 intestatario: IL DECUMANO SRL causale: VISITA VILLA MOLIN.

Il parcheggio è interno per tutti gli ospiti. Tel. 333 2557510.

