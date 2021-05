Villa Molin riapre ed è visitabile

Domenica 9 maggio 2021 Villa Molin sarà visitabile dalle ore 15 alle 18.30, è necessaria la prenotazione 24 ore prima tramite il sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al numero 333 2557510. Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”.

Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia circondata da un giardino all'italiana e da un parco secolare. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

La villa è visitabile con un metodo innovativo che permette una visita personale e sicura con la possibilià di sostare in villa e nel parco tutto il pomeriggio per poter godere in sicurezza e libertà della bellezza e dell’armonia che le dimore storiche e giardini incantati possono offrire.

Informazioni e contatti

Vi invitiamo a scoprirla virtualmente con una delle VideoGuide, accessibili da casa o sul posto tramite QR code, grazie alle quali sarà possibile conoscere anche alcune sale chiuse al pubblico. Consigliamo l'utilizzo dei propri auricolari. Il parcheggio è interno per tutti gli ospiti.

Web: https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/.

Tel. 333 2557510.

Gallery