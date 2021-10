Domenica d'autunno a Villa Molin: alla scoperta del capolavoro di Vincenzo Scamozzi e dei sapori del territorio

Domenica 17 ottobre 2021 Villa Molin sarà visitabile dalle 15 alle 18, è consigliata la prenotazione tramite il sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al numero 333 2557510. Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente.

Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia circondata da un giardino all'italiana e da un parco secolare. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura. Sarà una domenica dedicata alla scoperta dei sapori del territorio con la possibilità di degustare i vini biologici e conoscere la storia dell'Azienda Agricola Ca' della Vigna fondata due architetti che realizzano il loro sogno unendo la passione per il vino e la viticoltura con la volontà di preservare l'ambiente.

La proprietà a Selvazzano Dentro si trova in un luogo bellissimo, è la continuazione della collina dove si trova la Villa cinquecentesca Emo Capodilista, ed è inserita in un fondo chiuso con una grande varietà di fauna. I tre ettari di vigneto sono a conduzione biologica, i vini prodotti sono icona dei Colli Euganei, il Fior d'Arancio Colli Euganei DOCG Spumante e Fiore del Deserto fior d'arancio colli euganei docg secco, il Serprino DOC frizzante oltre al Prosecco DOC in versione extra Dry e Brut: https://www.collieuganei.it/cantine/ca-della-vigna-montecchia/.

La colorata bicicletta di “Marendin, dolci in strada”, farà riscoprire una tradizione tipica veneta di fare il “marendin” la pausa che i nostri nonni facevano a metà mattina per riprendersi dalle fatiche del lavoro in campagna. A tornare a dare vita a questa tradizione sono Alessandra e Alessandro, che, recuperando le vecchie ricette di pasticceria della nonna, portano avanti un’idea di pasticceria che propone la tradizione scovando quella più autentica e dimenticata, ma che non teme la sperimentazione del nuovo. Dalla loro “finestra” in via Crescini porteranno torte e biscotti fatti con materie prime di altissima qualità e ricette stagionali: https://www.marendin.it/cos-e-marendin/.

Villa Molin è visitabile con un metodo innovativo ART EXPERIENCE che permette una visita indipendente e sicura con la possibilià di sostare in villa e nel parco tutto il pomeriggio per poter godere in sicurezza e libertà della bellezza e dell’armonia che le dimore storiche e giardini incantati possono offrire. Vi invitiamo a scoprirla virtualmente con una delle VideoGuide, accessibili da casa o sul posto tramite QR code, grazie alle quali sarà possibile conoscere anche alcune sale chiuse al pubblico. Consigliamo l'utilizzo dei propri auricolari e di scaricare in anticipo QR code reader

Il parcheggio è interno per tutti gli ospiti. Ingresso alla villa con videoguida 11 euo / ridotto 8-15 anni 8 euro.

La visita è gratuita per i bambini con meno di 8 anni. In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso sopra i 12 anni sarà consentito solo alle persone in possesso di certificazione verde COVID 19 – GREEN PASS.

Web: https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/.

