Villa Molin speaks english: visita guidata in inglese e drink con My english school

Il 21 luglio nel parco di villa Molin si terrà una lezione d’inglese con lo staff madrelingua di My English School. Wendsay the 21st MyES Padova goes to villa Molin: guided tour in English and drink!

Venite a fare una lezione di inglese all'aperto in questa fantastica location.

A seguire una visita guidata in lingua inglese per scoprire le meraviglie di questa splendida villa Veneta.

Welcome drink offerto da Myes.

Informazioni e contatti: 049.820.9074.

Info web

https://www.myes.school/it/corsi-di-inglese-padova

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...