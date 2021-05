Villa Roberti e lo splendido parco aperti e visitabili

Domenica 16 maggio sono aperti e visitabili Villa Roberti ed il suo splendido parco. Il nuovo orario d'ingresso è dalle 11 alle 19. Così è possibile fare anche l'aperitivo con calma. Sull'erba, con le tue coperte, o i tavolini presenti, potrete passare la giornata in pieno relax, immerso nella tranquillità del Parco.

INGRESSO: 3 euro

RESIDENTI: 1 euro

GRATIS fino ai 4 anni

Il picnic in Villa

Il parco, il giardino e il portico della Barchessa a disposizione per il vostro picnic. Vi aspettiamo per gustare il picnic in compagnia:

Fai da te (te lo porti da casa)

Con I Retro'datati. Come? Ordini direttamente sul posto o lo prenoti: tel. 389 3462031 oppure ordini da qui: https://forms.gle/AHzSW5XEt6nkQ7bj6.

Le altre proposte

Cosa ti aspetta? I nuovi percorsi nel bosco antico:

Il magico mondo di Villa Roberti.Esistono davvero fate, folletti e gnomi? Un sacco di storie, giochi, attività ed indovinelli aspettano solo te.

Ogni domenica di maggio, un percorso nuovo da scoprire. Richiedi la mappa al tuo arrivo e scopri il percorso di questa domenica.

Domenica 16 maggio trovi anche:

Ore 16 - LETTURA ANIMATA. IL MAGO DI OZ a cura di Readers on the Storm, gratuita per tutti i bimbi presenti

Tutte le domeniche su prenotazione:

Ore 10.30 - LEZIONE di YOGA. INGRESSO: 8 euro.

Ore 16 - VISITA GUIDATA. Durata: 60 min circa. INGRESSO: 7 euro.

Informazioni e contatti

Villa Roberti è in via Roma a Brugine (PD).

Tel. 392 5226296

Mail: info@villaroberti.com

Web: https://www.villaroberti.com

