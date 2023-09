Villa Selvatico in Regency con Esprit libre '700

Scopri l’Eleganza del Passato: Villa Selvatico in Regency! Vieni a vivere un tuffo nell’affascinante mondo dell’Inghilterra Regency del XVIII secolo il 1 Ottobre 2023 a Villa Selvatico, una magnifica villa a matrice Palladiana. Questo straordinario evento ti offre l’opportunità di immergerti completamente nell’atmosfera, nella moda e nella cultura di un’epoca passata.

Visita Guidata a Villa Selvatico: Entra nella sontuosa Villa Selvatico e fatti incantare dalla sua architettura classica. Le visite guidate esperte ti condurranno attraverso i saloni ornati e le sale storiche, svelandoti i segreti di questa residenza di prestigio. Visita Audioguidata Personalizzata: Se preferisci esplorare a tuo ritmo, offriamo anche tour audioguidati. Con il tuo telefono, potrai ascoltare narrazioni coinvolgenti che ti racconteranno la storia affascinante di Villa Selvatico.

Figuranti in Abiti d’Epoca: Non solo potrai ammirare gli interni della villa, ma avrai anche l’opportunità di incontrare figuranti in abiti Regency. Sarà come viaggiare indietro nel tempo, con uomini e donne vestiti con eleganza in abiti d’epoca che ti faranno sentire parte dell’era Regency.

Questo evento unico è un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza e nell’eleganza dell’Inghilterra Regency, il tutto in un ambiente magnifico a matrice palladiana. Non perdere l’opportunità di fare un viaggio nel tempo e scoprire il fascino di un’epoca passata.

Biglietti disponibili ora! Acquista il tuo e prenota la tua visita guidata o audioguida per garantirti un posto in questa straordinaria esperienza storica a Villa Selvatico.

Data: 1 ottobre 2023 dalle 21 alle 23

Location: Villa Selvatico, Viale Sant'Elena, 36 - Battaglia Terme(PD)

In caso di meteo non favorevole per l’osservazione, verrà prolungata la parte di spiegazione all’interno.

Per ottenere i biglietti visita il nostro sito www.villaselvaticoterme.it e visita la sezione "PRENOTA".