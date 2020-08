Tour in bicicletta e visita a Villa dei Vescovi

I Colli Euganei sono una delle zone collinari più belle del nord Italia, un Parco naturale cinto da antiche vie di navigazione, vicino alla città di Padova, nell’entroterra di Venezia. Ritira la tua bici presso il nostro negozio a Montegrotto Terme. Seguirai l’itinerario che abbiamo creato per te alla scoperta delle più importanti emergenze architettoniche dei Colli Euganei.

Inizia la tua esperienza con la visita della Villa dei Vescovi, residenza dei vescovi di Padova per secoli, recentemente restaurata e aperta al pubblico dal FAI Fondo ambiente italiano. La Villa è una nobile residenza ispirata ai temi della classicità, che dialoga con il paesaggio esterno grazie agli affreschi delle sue logge e degli ambienti interni.

Dopo la giusta dose di ozio in Villa, raggiungi l’Abbazia di Praglia, il più importante monastero benedettino dei Colli Euganei. Qui i monaci pregano, lavorano e restaurano libri antichi. Nella loro bottega troverai il vino, il miele e i cosmetici da loro prodotti. Dopo il rientro in agenzia e la consegna della bici, vi consigliamo ultima tappa golosa presso la Pasticceria Dalla Bona per un finale in dolcezza! Prenota la tua esperienza, l’arte e la natura dei Colli Euganei ti sapranno conquistare!

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.facebook.com/ViaggiareCuriosi/

https://www.facebook.com/events/899186693884482/