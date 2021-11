"Villanova nel Natale: bancarelle, eventi ed attrazioni

A Natale diventiamo tutti più buoni. La Pro Loco di Villanova, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, punta anche a far diventare tutto un po’ più bello. Chiusure, limitazioni, iniziative annullate: non si può certo dire che Natale 2020 sia stata una festività così spensierata, la gente ha davvero voglia di ritornare alla piena normalità. “Proprio in base a questa sacrosanta considerazione – fa sapere il Consigliere Delegato agli Eventi, Tobia Gelasio – abbiamo deciso di accettare immediatamente la richiesta di collaborazione della Pro Loco”. Piazza Mariutto ospiterà attrazioni, bancarelle ed eventi, che si svolgeranno prioritariamente nei fine settimana del mese di dicembre. «Innanzitutto desidero ringraziare gli sponsor che ci hanno dato l'opportunità di creare questo bellissimo contenitore ricco di eventi – ha proseguito il Presidente della Pro Loco, Daniele Meneghello – oltre a loro, il nostro Consiglio Direttivo esprime la più sentita riconoscenza a tutti i volontari che si sono messi a disposizione».

La magia del Natale giungerà a Villanova allo scoccare delle ore 20 di martedì 7 dicembre. Per l’inaugurazione è stata prevista l’accensione delle luci con musica e cioccolata calda. Lo Special guest per appuntamento di domenica 12 sarà ovviamente Babbo Natale, quello vero, rassicurano gli organizzatori. I bambini potranno, così, consegnare le letterine riportanti i loro desideri che vorrebbero trovare sotto l'albero in occasione della Notte Santa. Il Luna Park proporrà all'apertura e in altre giornate la "Festa dell'Elfo" ( con i biglietti a metà prezzo ) e diffonderà la giusta atmosfera Natalizia in tutti i giorni d'apertura. Tra le giostre presenti, hanno annunciato la propria partecipazione: le catenelle piccole, i mini-autoscontri, il trenino e il Jumping.

“Villanova nel Natale”, però, è un contenitore che ha suscitato molta curiosità, anche da parte di alcuni espositori, nelle bancarelle che saranno presenti nel Villaggio si potranno trovare articoli artigianali perfetti per i doni da fare ad amici e parenti e un evento speciale ci sarà Domenica 12 con la presenza in piazza Mercato del Gruppo Mercanti Veneti, un gruppo di commercianti e hobbisti con i loro tipici prodotti del Veneto loro che sono tutti originari della nostra Regione. Per essere aggiornati su tutti gli altri eventi organizzati segui la promozione, anche su Facebook alla pagina dedicata ( raggiungibile tramite il qr code). «Questa iniziativa è stata appositamente pensata per chi ha sofferto di più le conseguenze determinate dall’emergenza epidemiologica: i bambini – conclude il Sindaco, Cristian Bottaro – stiamo lavorando per i loro sorrisi!».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/villanovanelnatale.