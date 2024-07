Villeggendo: Oscar Farinetti in piazza Roma a Montegrotto per presentare il suo libro

Ospite della rassegna «Villeggendo» sabato 13 luglio arriva a Montegrotto Terme Oscar Farinetti per presentare in piazza Roma alle 21.15 - assieme allo speaker Alberto Gottardo - il suo libro «10 mosse per affrontare il futuro. Una via nuova attraverso il piacere della bellezza»

Questo libro è un ponte. Unisce il passato, quello di tutti, e il futuro, quello di ciascuno. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse. Lo dimostra un testimone d’eccezione: Leonardo Da Vinci, che le aveva già previste e provate tutte e che non a caso era un genio. A lui Oscar Farinetti si rivolge come interlocutore ideale per dare autorevolezza ai suoi dieci consigli, e a lui, in cambio, racconta a sua volta alcune storie. Quella dei giovani rivoluzionari del Maggio ’68 che immaginarono il futuro e quella di Marilyn Monroe che non riuscì a costruirselo; quella di Che Guevara che tentò di cambiarlo e quella di Andy Warhol che volle trasfigurarlo, o di Miles Davis che riuscì a colorarlo.

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2640&area=H

https://villeggendo.it/event/oscar-farinetti-2/