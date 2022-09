Vincitori e concerto del “Concorso Internazionale Claudio Scimone – 2022” al Pollini

Intero 15 euro; Ridotto (over 65; under 18) 10 euro; Bambini (under 12) 5 euro; Studenti (Università e Conservatorio) 3 euro

Prezzo Intero 15 euro; Ridotto (over 65; under 18) 10 euro; Bambini (under 12) 5 euro; Studenti (Università e Conservatorio) 3 euro

«Un concorso che ha portato sul palco del Pollini il talento di tanti giovani con ottime qualità tecniche e musicali». Queste le prime parole di Nicola Guerini, Presidente della Giuria e direttore artistico del Concorso, dopo l’emozionante giornata di audizioni, svoltasi ieri all’Auditorium Cesare Pollini di Padova, con 25 ragazzi provenienti da tutto il mondo.

Ecco i vincitori

Premio Internazionale Scimone-Pancolini: Giovannini Luca

Premio Pancolini Giovane Talento: Ingrosso Tobias (classe 2006)

Premio Giuseppe Tartini: Kimura Runa

Borse di studio

Sedona Vikram Francesco (Borsa di Studio e menzione speciale di merito 1500 euro)

Guzzoni Ferruccio (Borsa di Studio e menzione speciale di merito 1500 euro)

Ingrosso Annelie (Borsa di Studio mille euro)

Saad Gandhi (Borsa di Studio mille euro)

Zagame Sebastian (Borsa di Studio mille euro)

Volpato Redi Chiara (Borsa di Studio mille euro)

Tellini Sara (Borsa di Studio mille euro)

Furlanetto Giacomo (Borsa di Studio Lo Bello 500 euro)

Jukneviciute Lina (Borsa di Studio 500 euro)

Riflettori tutti puntati sui giovani talenti, vincitori della Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone promossa dal Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone, con lo scopo di continuare il pensiero del fondatore dei I Solisti Veneti da sempre sensibile nel promuovere il talento nelle nuove generazioni.

Il concorso è presieduto dal Maestro Nicola Guerini e sostenuto da Clementine Hoogendoorn Scimone, insieme alla famiglia Pancolini, main sponsor del Concorso, in collaborazione con I Solisti Veneti .

La Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone, nata per valorizzare i musicisti nati dopo il 31 dicembre 1997 quest’anno proponeva un montepremi complessivo di € 19.500, tra premi e Borse di Studio.

Il Concorso ha visto competere violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti provenienti da tutto il mondo. I Vincitori sono stati scelti dalla Giuria -composta dal Maestro Nicola Guerini, Presidente di Giuria; Clementine Hoogendoorn Scimone, Giurato ad honorem; Giuliano Carella, che è anche il Direttore Artistico de “I Solisti Veneti”; Lucio Degani, primo violino solista de “I Solisti Veneti” ed Elio Orio, Direttore del Conservatorio di Musica Cesare Pollini.

Il Concorso metteva inoltre a disposizione anche 9mila euro in Borse di Studio del valore di 500 euro ciascuna, assegnate dalla Giuria del concorso ai Candidati più meritevoli, grazie al patrocinio del Distretto Rotary Sicilia Malta 2110, il patrocinio e contributo del Distretto Rotary 2060 e dei Rotary Club di: Mussomeli-Valle dei Platani, Belluno, Cittadella, Mestre, Padova Est, Padova Nord, Pordenone, Treviso, Treviso Nord, Trieste; il contributo dei Club INNER WHEEL del Distretto 206 e 210 di: Bassano del Grappa, Belluno, Mestre, Napoli Castel dell’Ovo, Padova (2 C.A.R.F), Pordenone, Salerno, Treviso, Tricase; e la Borsa di Studio Salvatore Lo Bello.

Il concerto

Sabato 1° ottobre a partire dalle 20 si terrà a Padova, all’Auditorium “Cesare Pollini” il Concerto che vedrà protagonisti i vincitori della nuova edizione del Concorso che per l’occasione suoneranno con i Solisti Veneti diretti dal Maestro Giuliano Carella.

Il programma aprirà con la Prima Sonata per archi di Rossini per poi ascoltare: il violoncellista Ferruccio Guzzoni, Borsa di studio Rotary e Inner, Menzione speciale della Giuria, con “Lamentation” per violoncello solo di Giovanni Sollima; la violinista Runa Kimura, Premio Giuseppe Tartini 2022 e il violinista Vikram Francesco Sedona, Borsa di studio con Menzione speciale della Giuria, con l’esecuzione del Concerto in re minore BWV 1043 per due violini e archi di J.S. Bach; il violoncellista Tobias Ingrosso, Premio Pancolini Giovane Talento 2022 con Allegro appassionato per violoncello e archi di Camille Saint - Saëns; il violinista palestinese Gandhi SAAD, Borsa di studio, con l’esecuzione della Fantasia per violino solo di Mostafa Saad; il violoncellista Luca Giovannini Premio Scimone-Pancolini 2022 con l’esecuzione del Concerto n. 2 in re maggiore di Franz Joseph Haydn.

Al termine del concerto saranno consegnati i Premi e le Borse di Studio ai vincitori.

«Claudio Scimone, artista di fama internazionale, uomo di alto pensiero ( è scomparso il 6 settembre 2018). Il Maestro spiccava per la sua dedizione all’Arte, un talento naturale nel percepirne gli elementi più sensibili e trasmetterli – conclude Nicola Guerini - Il suo è un artigianato antico che coniuga la ricerca della bellezza con la gioia della condivisione, un insegnamento che coltiva le idee per una cultura del dialogo di cui i giovani sono i protagonisti. La Nuova Edizione del Concorso a lui dedicato promuove il valore del talento come espressione più nobile delle nuove generazioni e di una intera comunità».

Biglietti

Intero 15 euro;

Ridotto (over 65; under 18) 10 euro;

Bambini (under 12) 5 euro;

Studenti (Università e Conservatorio) 3 euro.

Info e biglietti: https://solistiveneti.it/eventi/concerto-di-premiazione-concorso-scimone/

Segreteria: tel. 049 666128

Info web

https://solistiveneti.it/eventi/concerto-di-premiazione-concorso-scimone/

https://www.facebook.com/events/800219611318346/

Foto articolo da https://solistiveneti.it/eventi/concerto-di-premiazione-concorso-scimone/ e da evento Facebook