Tour in mountain bike o E-Mtb nel parco dei Colli Euganei e degustazione vini vulcanici

Vi trovate nell’ambiente naturale della bici, nel cuore verde del Parco dei Colli Euganei vicini alle Terme Euganee, le più antiche d’Europa, in un luogo unico con infinite opportunità di conoscenza e svago. Porta la tua partner o un amico lungo un percorso in mountain bike elettrica che unisce al piacere di pedalare sui sentieri di Colli Euganei anche la bellezza dei panorami e il piacere di scoprire i vini vulcanici della zona. La lunghezza non impegnativa e il dislivello alla portata di tutti fa di questo percorso una proposta ideale anche per chi non è un biker esperto.

Un arcipelago di isole vulcaniche, dei rilievi separati da fresche vallate, un’idonea esposizione solare ed il rimescolamento tra rocce sedimentarie e vulcaniche sono le peculiarità dei Colli Euganei che donano ai vini vivacità, finezza e piacevolezza gustativa. Questo tour prevede infine la degustazione in una cantina locale per scoprire come l’origine vulcanica dei Colli Euganei influenza i tipi di suolo e la produzione del vino. Rientro al punto di partenza e fine servizi.

Il programma

Vi verranno consegnate le MTB o E-MTB e la mappa del percorso presso il nostro Bike point e, dopo la spiegazione del programma, siete pronti per la partenza del vostro tour. Affronterete il sentiero dei 7 guadi, raggiungibile dal paesino di Valsanzibio che si sviluppa su comoda e larga sterrata, una delle salite più classiche per raggiungere via Scalette, e da qui potreste facilmente raggiungere la Pianora o Arquà Petrarca.

Il percorso invece segue la dorsale del Monte Fasolo che offre un panorama bellissimo. La potete seguire fino alla Villa Beatrice nel parco della quale potete riposarvi e osservare le forme dei monti Berici e dei Prealpi. Seguendo strade secondarie poco trafficate in discesa poi in salita, raggiungete Faedo, piccolo abitato posto sotto la cima più alta degli Euganei: monte Venda.

Siete giunti alla cantina dove vi aspetta un’incursione nei vini euganei pieni di profumi e raffinatezza. Godetevi questo momento: i vini, la vista imbevuta di cielo e il respiro degli alberi. Seguite la discesa lungo via Cengolina per raggiungere l’abitato di Galzignano terme e infine il punto di partenza. Questo tour rispetta il distanziamento sociale, è prevista la partecipazione di sole coppie, famiglie o piccoli gruppi di amici con prenotazione obbligatoria (per evitare assembramenti) per la consegna delle bici e per le degustazioni in cantina.

Percorso in bicicletta: circolare, principalmente su sentieri collinari, strade bianche e strade secondarie.

Ritrovo: Bike point presso Radisson blu hotel in via delle Terme 84, Galzignano Terme PD. Come arrivare: in treno da Venezia, Padova, Rovigo o Bologna alla stazione fs di Battaglia Terme + 10 min a piedi; in auto parcheggio libero.

Quando: siamo aperti da lunedì alla domenica (inclusi i festivi) con orario 8.30 - 19 pertanto prenotate in anticipo il giorno e orario che preferite.

Difficoltà: medio, lunghezza totale cca 26 km, dislivello 550 m

Prezzi:

30 euro per persona incluso noleggio E-MTB e mappa

20 euro per persona incluso noleggio MTB e mappa

Extra: 10 euro degustazione vini in cantina.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.facebook.com/events/932742000487847/