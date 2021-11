"Eclissiche, ombre e misure", Vinicio Capossela e Piero Martin si raccontano alla Sala dei Giganti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Eclissiche, ombre e misure, l’evento ospitato lunedì 22 novembre alle ore 18 in Sala dei Giganti, in Palazzo Liviano a Padova, è un incontro che spazia tra visibile e invisibile, luce e buio, tempo e racconti di vita, storia, scienza, natura, tra passato e presente.

Dialogano e si raccontano, attraverso le loro ultime avventure letterarie, Vinicio Capossela musicista, scrittore e cantautore contemporaneo che ripercorre il viaggio che lo ha portato alla pubblicazione del suo ultimo libro - Eclissica (Feltrinelli 2021) - e Piero Martin, docente di fisica sperimentale dell’Università di Padova e autore di Le sette misure del mondo (Laterza 2021).

Come seguire l'evento in streaming

I posti in sala sono esauriti, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul canale Youtube dell’Università.

Scopri la locandina

Info: https://800anniunipd.it/event/eclissiche-ombre-e-misure-del-mondo/

Foto articolo da comunicato stampa