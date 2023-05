Vino e camminata ne "Le Terre Bianche" #coipiedinvigna da Maeli

Escursione guidata sul poggio denominato “Le terre bianche” sopra il borgo di Luvigliano.

Ti invitiamo alla nostra escursione ne “Le Terre Bianche”, a Luvigliano di Torreglia, fra antichi pendii collinari accarezzati dal vento, modellati da rigogliosi vigneti e battuti da antichi sentieri. Qui potrai ammirare la variegata biodiversità Euganea, composta da piante tipiche della macchia mediterranea, zone prative e lussureggianti boschi che si alternano alle ordinate coltivazioni di vite ed olivo.

Il giro ad anello attorno al poggio offrirà la vista su straordinari punti di osservazione del territorio circostante, dove le civiltà del passato ci parleranno attraverso la presenza di pievi, ville e testimonianze religiose minori realizzate da piccole comunità che abitavano un tempo su questi pendii.

Al termine dell’escursione saremo ospiti della cantina Maeli nel suo vigneto più iconico, davanti al Capitello della Madonna degli Alpini, per un panino e un calice di vino che nasce proprio da queste antiche colline di origine vulcanica, un tempo fondali di un mare tropicale che ricopriva i Colli Euganei. Per arrivare in vigneto qui trovate le indicazioni precise da Google maps

Quando : sabato 6 maggio, sab 13 maggio e sab 20 maggio ore 16.45

Punto di ritrovo : presso il parcheggio segnalato in Via Cesare Pollini 28, Torreglia PD - via Cesare Pollini, 21, 35038 Torreglia PD, Italia . Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Difficoltà : medio – facile, lunghezza totale 4.0 km, dislivello totale di circa 150 m

Durata prevista: circa 1.5 ore

Abbigliamento consigliato : scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica, abbigliamento a cipolla, k-way in caso di pioggia, cappello per il sole, borraccia di acqua

: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica, abbigliamento a cipolla, k-way in caso di pioggia, cappello per il sole, borraccia di acqua Costo a persona: 18 euro comprensivo di camminata guidata con guida naturalistica, 1 calice di vino e panino imbottito salume e formaggio.

N.B: Poiché i posti del parcheggio sono limitati, consigliamo a gruppi di amici o coppie, se possibile, di organizzare un’unica macchina.

Foto in copertina di Massimo Guercini

PAGA I TUOI BIGLIETTI CON CARTA DI CREDITO, PAYPAL O BONIFICO BANCARIO IN BASSO ALLA PAGINA. Riceverai subito una email di conferma dell’acquisto e una email 2 giorni prima del tour con il promemoria del programma e la conferma del raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (4 iscritti).

La disponibilità dei posti è visibile in tempo reale su questa pagina sempre sotto TICKETS.

Per informazioni

Viaggiare curiosi agenzia di turismo sostenibile

tel. +39 328 4089272 e-mail: info@viaggiarecuriosi.com

via Aureliana 50, Montegrotto terme PD

Info web

