Tre giorni di degustazioni, arte, visite e musica: prima edizione di “Vino nel castello” a Montagnana

La Città di Montagnana e Associazione Montagnana 365 sono lieti di invitarvi alla 1° edizione di "Vino nel castello" il 2, 3, e 4 ottobre. La manifestazione si svolgerà presso l'Arena Martinelli Pertile, Piazza Trieste, Corte D’armi di Castello di San Zeno, Via Marconi.

Padova, Verona e Vicenza

Durante i tre giorni si potranno degustare i vini del nostro territorio ed in particolare delle provincie di Padova, Verona e Vicenza accompagnate da eccellenze gastronomiche per un mix vincente di sapori ed emozioni.

Programma dell’evento

Venerdì 2 otttobre

Venerdì 2 otttobre dalle ore 21 alle 23.30

Arena Martinelli Pertile, Montagnana (Pd)

Inaugurazione - Live Concert con Bolla Sisters

Degustazione VINI - Selezione Caneva Montagnana - Laboratorio creativo

Sabato 3 ottobre

Sabato 3 ottobre dalle ore 16.30 alle 23.30

Presso Piazza Trieste e Corte D’armi di Castello di San Zeno, Via Marconi.

Degustazioni di Vini e Prodotti DOP dei nostri territori

Scarica la lista Expo: https://bit.ly/3kvguxD

Mostra Plen air - Opere degli Artisti Franco Trevisan e Matteo Dal Santo.

Visite guidate su prenotazione - per orari e info Murabilia (posti limitati)

Live Concert con

The Johnny Clash Project

The Fireplaces

Bidonville Bazar

Marco Bellini shorturl.at/dzIRX

Alex Loco shorturl.at/cmvH7

Domenica 4 ottobre

Domenica 4 ottobre dalle ore 16.30 alle 23.30

Presso Piazza Trieste e Corte D’armi di Castello di San Zeno, Via Marconi.

Degustazioni di Vini e Prodotti DOP dei nostri territori

Scarica la lista Expo: https://bit.ly/3kvguxD

Mostra Plen air - Opere degli Artisti Franco Trevisan e Matteo Dal Santo

Visite guidate su prenotazione - per orari e info Murabilia (posti limitati)

Live Concert con

Kalahysteri

Phill Reynolds

Marion Moroder ∆

The Fireplaces

Ingresso in sicurezza

Per tutelare la salute di ognuno di noi, vi preghiamo di rispettare il percorso guidato a senso unico previsto a partire da:

P.zza Vittorio Emanuele II > Via Carrarese > Arena Martinelli Pertile > Piazza Trieste > Via Marconi (con possibile ritorno su P.zza Vittorio Emanuele II).

Ingresso libero, ma contingentato nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste.

Consumazioni:

Le consumazioni saranno gestite attraverso un sistema di coupon.

I coupon, acquistabili in cassa, sono spendibili indistintamente per vino e cibo.

Per consumare è necessario acquistare il kit-degustazione: costo 15 euro.

Il kit comprende tracolla, calice e 9 coupon.

I coupon sono riordinabili singolarmente al costo di 1 euro cad.

N.B. Un coupon non equivale ad una degustazione. I coupon necessari ad ogni consumazione saranno indicati all’esterno di ciascuno stand/espositore.

Dettagli

Evento patrocinato da: Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Montagnana (Pd), Associazione Città Murate del Veneto, Slow Food Veneto, Consorzio Prosciutto Veneto DOP, Consorzio per la Tutela Vini Colli Euganei,

Consorzio Tutela Vini Merlara DOC, Consorzio Tutela Vini Soave, Consorzio Tutela Vini Lessini Durello DOC, Consorzio Tutela Vini DOC Colli Berici e Vicenza, Consorzio Tutela Vini Gambellara, Consorzio per la Tutela della D.O.C. dei Vini Breganze, UVIVE, FederDoc, Valoritalia, Equlitas con il Contributo di Camera di Commercio di Padova, PROMEX Promotion & Internationalization Azienda speciale Camera di Commercio di Padova, PADOVA Looking & Ahead Beyond

Un ringraziamento speciale ai partners, sostenitori e soprattutto di “cuore” a tutti i volontari.

Associazione Montagnana 365 APS

Associazione Montagnana 365

