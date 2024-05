Alla scoperta de "La Mincana": tour e degustazione dei vini doc del Colli Euganei

E' richiesto un contributo per partecipante di 15 euro (13 euro per i tesserati)

Sul limitare orientale dei Colli Euganei, nel Comune di Due Carrare, da oltre 500 anni si delinea nel verde della campagna una bianca Villa Veneta, “La Mincana - Villa Dolfin -Dal Martello” che un tempo era utilizzata dalla Nobile e Potente Famiglia Veneziana Dolfin per poter seguire da vicino e in prima persona i lavori dei campi dalla primavera all’autunno. La visita comprenderà il tour in vigna ed in cantina, con spiegazione dei processi produttivi, per capire ed apprezzare maggiormente i sapori del vino e conoscere volti e aneddoti della cantina.

Inoltre potremo degustare i vini DOC dei Colli Euganei, scoprendo la storia di questa grande tenuta (oltre 60 ettari), dove storia, sapori e tradizioni si fondono sapientemente. Ci sarà anche la possibilità, per i partecipanti acquistare i vini della cantina.