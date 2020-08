AllYouCanItaly, Future Vintage & Garden: un weekend di eventi in due location differenti

L'11-12-13 settembre torna l'amatissimo evento Future Vintage & Garden.

Quest'anno un weekend con location, in collaborazione con radio deejay, Radiom2o e il Comune di Padova, con il patrocinio dellaRegione del Veneto.

Dove

Giardini dell’arena:

Selezioni Musicali, Lifestyle, Talk, Drink & Food Gourmet, Area Relax, Salotti Vintage en plein air

Centro Culturale San Gaetano:

Area Marketplace, Incontri con gli Ospiti Gratuiti, Tendenze, Ispirazioni

Ingresso limitato, solo tramite prevendite online, fino ad esaurimento posti.

Acquista il tuo biglietto con un click:

ven 11 settembre: https://bit.ly/31lbVxY

sab 12 settembre: https://bit.ly/31bXH2u

dom 13 settembre: https://bit.ly/3gsszlO

Goditi il tuo Future Vintage in tutta sicurezza

Acquista il biglietto online

Seleziona il giorno: 11-12-13 Settembre

Scegli lo Slot Orario della tua visita

Evento in rispetto delle normative anti Covid.

Location 1: centro San Gaetano

Ospiti: area auditorium

Le Coliche / Carlo Freccero / Il Pagante / Orchestra Casadei / Tormento / Cosimo Buccolieri / Claudio Coccoluto / Francesco Lettieri / Alessandro Squarzi / Pinuccio / Michela Gattermayer / Settimio Benedusi / Daniele Baldelli / Margherita Vicario / Andrea Brà / Angelo Caroli / Maurizio Tentella / Luca Leoni e molti altri in arrivo.

Incontri gratuiti: iscrizione online, prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Scopri tutto il programma: https://bit.ly/3kct8lO

Programma in continuo aggiornamento, rimanete connessi.

Tema Edizione 2020: #AllYouCanItaly

Nulla è più Future Vintage della ripartenza. Come l’Italia che riparte dall’Italia, come nelle estati degli anni ’60 si riscoprono bellezze e contraddizioni del Belpaese. Future Vintage esplora contraddizioni, primati e stereotipi del genio italico e ripercorre le origini del mito del Made in Italy, tra moda, cultura, arte e comunicazione, assieme ai grandi ospiti che si alterneranno in conferenze ad iscrizione gratuita.

Marketplace: agorà e ballatoi primo piano

Vintage - Icon - Design Future & Vintage Reseller - Urban Wear - Casual - Luxury - Italian Designers

Ingresso Limitato, solo tramite prevendite online, fino ad esaurimento posti.

Acquista il tuo biglietto con un click:

ven 11 settembre: https://bit.ly/31lbVxY

sab 12 settembre: https://bit.ly/31bXH2u

dom 13 settembre: https://bit.ly/3gsszlO

Attenzione: il biglietto acquistato avrà validità unicamente per la data e lo slot orario selezionato

Goditi il festival in tutta sicurezza: seleziona il giorno e scegli lo Slot Orario della tua visita.

Maggiore sicurezza e maggiore qualità: quest’anno l’area marketplace sarà più spaziosa, con più distanziamento tra gli espositori e maggiore consulenza al cliente, per un’esperienza e un servizio di maggiore qualità.

Location 2: Giardini dell’arena romana

Tutte le info su: Chic Nic / Future Vintage Garden: Giardini dell’Arena

Future Vintage riparte da un’inedita edizione ‘’garden’’, all’interno della splendida cornice dei giardini dell’Arena Romana ai piedi della Cappella degli Scrovegni, con con gli affreschi di Giotto.

Una 3 giorni per dilazionare e distanziare le presenze, godersi all’aria aperta il giardino estivo della città, pronti a farvi vivere la miglior esperienza, senza rinunciare all'atmosfera di Future Vintage. Una location in grado di accogliervi all’aria aperta, con una grande area living in stile vintage, arricchita di sedute, divani, poltrone, salotti, a coniugare comfort, distanza e sicurezza.

Un’ambientazione tropical e bohemien, con scenografie e allestimenti immersi nel verde, per vivere un immenso ed esclusivo salotto lounge, carico di magnetismo ed energia, mentre le luci del tramonto scenderanno a lambire i giochi d’acqua delle fontane e ad accompagnare il vostro aperitivo, con prelibatezze da passeggio realizzate da osterie gourmet del territorio.

Music selections:

Claudio Coccoluto , venerdì 11 settembre

, venerdì 11 settembre Daniele Baldelli & Cipria , sabato 12 settembre

, sabato 12 settembre Margherita Vicario, domenica 13 settembre

Programma in continuo aggiornamento, rimanete connessi.

Attenzione ingressi limitati, fino ad esaurimento limite di capienza previsto dalle normative.

Ingresso: 5 euro, dalle ore 18.

Main Media Partner: Radio Deejay, Radiom2o

Media Partner: Rolling Stone Italia

Evento organizzato da: Superfly Lab, Vintage Factory

In collaborazione con: Giardini dell'Arena

Con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Padova e il patrocinio della Regione del Veneto

Ulteriori info

