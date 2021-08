Future Vintage Festival 2021 a Padova “Smile is back”

Prezzo non disponibile

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/233288688637133/ e di Future Vintage Festival

Torna il Future vintage festival 2021: “Smile is back”

Quando? il 10-11-12 settembre a Padova, naturalmente.

Evento organizzato da Vintage Factory e Superfly Lab con la collaborazione del Comune di Padova e con il patrocinio della Regione Veneto e in collaborazione con Radio Deejay e m2o.

Dettagli

Torna il festival del lifestyle e della comunicazione nella sua 12esima edizione. Esplorando l’origine delle tendenze contemporanee quest’anno verrà celebrata una delle icone pop internazionali più riconoscibile degli ultimi 60 anni: lo Smile

Qui il programma completo

Lo smile

Un cerchio, una curva e due punti: tre segni grafici ancestrali e inconfondibili per un’icona immortale. Il simbolo dello Smile è oggi uno dei simboli più noti della cultura moderna. Icona di un sorriso senza tempo, stile di vita e marchio in perenne evoluzione: da simbolo pacifista ad emoticon, da icona controculturale a meme creativo e multigenerazionale, attraversando moda, design, arte e cultura web.

Classica e contemporanea, vitale e democratica, universale ed inclusiva, lo Smile fa parte della storia di tutti. Per antonomasia la perfetta icona “Future Vintage”.

Ispirazioni - Street Culture - Tendenze - Lifestyle

Expo - Ospiti - Musica - Workshop

Katia Follesa - Samuel - Grandmaster Flash - M¥Ss Keta - Ernia - Camihawke - Wad - Le Coliche - Joan Thiele - Lercio - Ipantellas - Danika Mori - Barengo (Nxtgn) - Stephanie Glitter - Stefano Rapone - Elisa D’ospina - Lea Cuccaroni - Francesco Cicconetti

… E molti altri in arrivo

Rimanete aggiornati per scoprire tutti gli incontri ad ingresso gratuito e limitato accessibili esclusivamente su prenotazione.

https://www.futurevintagefestival.com/festival-2021/programma-2021/

Priority pass:

https://bit.ly/3rvLGSq

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-priority-pass-future-vintage-festival-2021-smile-is-back-163020652159

Costto 6,55 euro.

Ispirazioni - Street culture - Tendenze - Lifestyle

Expo - Ospiti - Musica - Workshop

Programma completo di Future vintage festival

Locations

Centro culturale San Gaetano:

Area Marketplace, Incontri con gli Ospiti Gratuiti, Tendenze, Ispirazioni

Parco della Musica

Fuori Festival - Live Future Vintage Off

Giardini dell’Arena:

Live Musicali, Concerti, Dj Set, Lifestyle, Talk, Drink & Food Gourmet, Area Relax, Salotti Vintage en plein air

Info web

