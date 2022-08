Future Vintage Festival 2022 a Padova “Icon: l’hype che non passa di moda”

Torna, in collaborazione con Radio Deejay e m2o, a Padova il 9, 10 e 11 settembre, il Future vintage Festival – “Icon: l’hype che non passa di moda”.

Ispirazioni, street culture, tendenze, lifestyle, expo, ospiti, musica, workshop.

Il tema 2022 di Future Vintage Festival, ICONS, è dedicato a tutti i punti di riferimento nell’immaginario comune e collettivo che hanno fatto della contaminazione un punto di forza.

Future Vintage Festival 2022 sarà l’antologia degli statement dei nostri tempi, un punto di osservazione sugli oggetti del desiderio, i nuovi divi, le nuove muse, gli influencer e le menti creative più brillanti che compongono il pantheon, tra dèi e demoni, della nostra strana epoca.

Evento organizzato da Vintage Factory e Superfly Lab

Location

Centro culturale San Gaetano:

Area Marketplace, Incontri con gli Ospiti Gratuiti, Tendenze, Ispirazioni

Giardini dell’Arena:

Live Musicali, Concerti, Dj Set, Lifestyle, Talk, Drink & Food Gourmet, Area Relax, Salotti Vintage en plein air

Dettagli

Tutti, almeno una volta, abbiamo provato l’Hype. Cos’e?? Quell’attesa fibrillante che viene prima dell’uscita di un film o di una serie tv con quell’attrice/attore, o prima del concerto di quell’artista in particolare.

Ma se le star del momento passano, c’e? un Hype che non passa mai: quello che proviamo nei confronti delle Icone, i simboli che non smettono mai di accompagnarci e sanno sempre rigenerarsi. Come Padova a settembre, quando torna il Future Vintage Festival.

13 edizioni, un nuovo hype

“Icons. L’Hype che non passa di moda” e? il tema della tredicesima edizione della kermesse che legge il passato con lo sguardo rivolto al futuro, mixando stili, tendenze e culture. Un messaggio di tendenza ma anche in controtendenza, se e? vero che viviamo in un’epoca dove i Nuovi Divi durano il tempo di una miniserie.

Cosa rende veramente “iconica” un’Icona? Come nasce l’Hype? Esistono oggi Icone che durano? E come saranno quelle di domani? Sono solo alcune delle domande al centro dei talk show del Centro Culturale San Gaetano, al 9 all’11 settembre. A rispondere sarà un parterre di ospiti d’eccezione: sfaccettato, trasversale, unconventional come e? nel DNA dell’evento che anche quest’anno rinnova la lunga e fortunata partnership con Radio Deejay e M2O.

“I” come “icons” e di più

La “I” di Icons sarà anche la “I” di “Idee”, “Identità”, “Inclusivity”, “Ironia”, Ispirazioni”. Spazio infatti agli approfondimenti sul pop, i social trends, la migliore comedy italiana, le contaminazioni in ambito fashion (dal vintage allo streetwear), la cultura LGBT+, body positive e green.

Primi ospiti in esclusiva

Dj Albertino: la storia della radio italiana e di Radio Deejay, un innovatore con la stoffa del producer (Neffa, Articolo 31). Sabrina Salerno: cantante, produttrice, conduttrice, 20 milioni di dischi venduti nel mondo e collaborazioni con Icone come Raffaella Carrà e Giorgio Moroder. Nicolai Lilin: la penna di “Educazione Siberiana”, romanzo sconvolgente tradotto in 28 lingue e distribuito in 43 Paesi. Lorenzo Marini: pubblicitario, scrittore e artista, vincitore con la sua agenzia “Lorenzo Marini Group” di oltre 200 premi. Nella sua carriera da art director lavora ed elabora progetti con alcune delle piu? grandi realtà mondiali. In contemporanea si sviluppa come artista multidisciplinare, dedicandosi negli anni a numerose attività: dal cartooning, alla regia, alla pittura e in particolare alla scrittura Wesa: (Riccardo Vessa, oltre 100mila iscritti sul canale Youtube Wesachannel), vlogger “magnetico” perché capace di rendere pop perfino un dibattito filosofico. Matteo Scelsa: autore del podcast di grido Ragazzacci: un viaggio (auto)ironico sui “bad boys” dal passato difficile che alla fine diventano Icone.

La musica e? la prima Icon

Impossibile immaginare tutto questo senza un tamburo battente e costante che seguirà non stop le attività in programma: una proposta musicale raccontata nei talk e soprattutto live, nella splendida location dei Giardini dell’Arena.

La nuova era del “Fuori festival”

Qui, ai piedi della Cappella degli Scrovegni (Patrimonio Unesco), si svolgerà il nuovo “Fuori Festival”: Future Vintage Off. Una tre giorni emozionante, ripensata nello stile e nella proposta tra aperitivi a base di cocktail botanici, sessioni di dj set, un angolo esclusivo per i piatti gourmet, musica live, spazio per la performance art.

E ancora: si rinnovano i workshop e gli Expo del Centro Culturale San Gaetano, che da quest’anno annoverano tra gli spazi espositivi l’Hype Market, un’area dedicata al tema dove scoprire stili e tendenze “ibridati” sotto il segno delle Icons.

Biglietti e prenotazioni

prenotazione ai talk: GRATUITA

biglietto per la singola giornata 5 euro +ddp

abbonamento 3 giorni (solo ONLINE): 10 euro +ddp

Ingresso tre giorni

Future Vintage Festival // Abbonamento 3 giorni

Centro Culturale Altinate | San GaetanoPadova

11,50 euro

