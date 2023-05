"Vintage in Villa", la moda oltre il tempo a Villa Contarini

Una formula di successo, uno scrigno di tesori della memoria che si riapre mostrando il suo contenuto in tutta la sua immutata bellezza. Questo è “Vintage in villa la moda oltre il tempo”, il racconto affascinante, coinvolgente, sorprendente dello stile che ha fatto epoca e che tuttora permea nel quotidiano ogni aspetto della nostra società: dall’arte alla moda, dal design al cinema sino alla tecnologia stessa. Una passione che contagia anche Piazzola sul Brenta, dove arriva la rassegna fieristica specializzata organizzata da Romagna Fiere per due giornate ricche di appuntamenti, proposte ed eventi esclusivi.

Da venerdì 5 maggio con la preview per gli uffici stile, ricerca e gli addetti ai lavori dalle 14 alle 20 e sabato 06 a domenica 07 maggio, con ingresso ad orario continuato dalle 10 alle 20, Villa Contarini diventerà un racconto tangibile del “come eravamo” nel secolo scorso, innervandosi perfettamente nel contesto prestigioso che lo accoglie; il fascino senza tempo di una delle più prestigiose Ville patrizie che il Veneto custodisca, si sposa e si fonde perfettamente con quello dell’abbigliamento d’epoca, del modernariato e del design del ‘900 per l’evento esclusivo “Vintage in Villa, la moda oltre il tempo”. L’edizione primaverile della kermesse trae ispirazione dal “Black and White Ball” di Truman Capote, che organizzò nel 1966 presso l’Hotel Plaza di New York il party più fascinoso e mondano del XX secolo. Una narrazione emotiva attraverso prodotti d’alta qualità e destinati a durare, che con sé portano tuttora non solo le sensazioni e le speranze dei loro tempi, ma anche la “filiera” successiva fatta dal modo in cui sono stati custoditi, e poi riutilizzati e rivenduti. Tornando assolutamente attualissimi. Senza età. La kermesse si articola su più aree tematiche:

VINTAGE - L’area principale dedicata all'abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso. Questi cimeli, definiti Vintage, sono oggetti di culto ancora attualissimi, che hanno segnato un’epoca e sono rimasti nella memoria collettiva anche grazie alla qualità superiore con cui sono stati prodotti e la possibilità che oggi offrono di reinventare uno stile personale, ricercato e vivace.

REMAKE - Vintage non è solo sinonimo di passato o malinconia del tempo che fu, ma un nuovo modo per guardare al futuro: le sartorie creative, piccole aziende artigiane e designer, mettono in vendita in quest'area le loro creazioni frutto di rielaborazione di materiali datati o dismessi, siano essi tessuti, lane, legno, carte da parati o pvc. Tutto può avere una nuova vita e creare nuove forme d'arte.

MODERNARIATO E COLLEZIONISMO - Area dedicata agli oggetti della memoria e alle curiosità del passato: piccoli antiquari e collezionisti espongono vinili, latte d'epoca, giocattoli antichi, profumi da collezione, radio, tv, fumetti, libri, per compiere un salto indietro nel tempo in un'atmosfera da marchè-aux-puces.

Il pubblico troverà anche un ricco programma di eventi collaterali nei giorni di rassegna.



BLACK AND WHITE BY MILA SCHON A CURA DI FRANCO JACASSI DI VINTAGE DELIRIUM - Franco Jacassi di Vintage Delirium rende omaggio a Mila Schön, una delle più importanti e apprezzate stiliste del panorama della moda internazionale, con una mostra inedita, intitolata “Black and Whyte by Mila Schön” che verrà allestita nella sala dei balli di Villa Contarini occasione di Vintage in Villa la moda oltre il tempo”.

BURLESQUE SHOW, L’ARTE E L’IRONIA DI SCARLETT MARTINI - L’edizione primaverile di “Vintage in villa la moda oltre il tempo” vede il ritorno, quanto mai gradito, di un’artista di grande fama, la numero uno in Italia e una delle più apprezzate professioniste al mondo nel suo genere. Si tratta di Scarlett Martini, regina italiana del Burlesque. La villa sarà quindi l’occasione per far salire sul palco un’arte espressiva di grande impatto scenico in due spettacoli giornalieri gratuiti sabato 06 e domenica 7 maggio alle 16.30 e alle 19.

UN FINE SETTIMANA DI GRANDE MUSICA - Ospiti d’eccezione, Dj set esclusivi, corsi di ballo gratuiti per una folle week end tutto da vivere immersi nel clima dei locali di Nashville. E’ il ricchissimo programma di intrattenimento musicale, le giornate di sabato e domenica i visitatori verranno coccolati dal sottofondo musicale di Dj set Mr Lucky Dj e DJ Matteo Mr Boogie e domenica 07 a partire dalle 11 e poi ancora dalle 14.30 con due workshop gratuiti di balli boogie e swing in collaborazione con la Doowoop Boogie Dancers. Sabato 06 (ore 15.30 e ore 18.15) e domenica 07 maggio (ore 10.30 e ore 12.00) lo speciale show di Francesca Bertazzo e Giulio Campagnolo, che sono ormai nomi consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70 prendete dello Swing ed un pizzico di blues, due cubetti di hot jazz e shakerate… con ritmo, mi raccomando! Questa è la principale ricetta per COCKTAIL CAPERS! Musica da ascoltare sorseggiando un drink, ritmo tutto da ballare! Intorno a questa band ruotano musicisti intenti a proporre un repertorio omaggio alle formazioni anni '30 e '40, impegnate nei più caldi tra gli house rent party e nelle feste da ballo della “Swing era” e che avevano nella loro particolarità il suono della fisarmonica. Joe Mooney, Johnny Meyer, Art Van Damme, Benny Goodman trovano eco nelle note proposte dei Cocktail Capers.

Informazioni e contatti: www.fieravintage.it

Orari al pubblico: venerdì 5 maggio preview per uffici stile, ricerca e operatori del settore, dalle 14 alle 20 gratuito e solo su invito - sabato 6 e domenica 7 maggio dalle 10 alle 20. Ingresso: Riduzione scaricabile da fieravintage.it 6 euro – Intero 8 euro – Gratis fino a 12 anni.

LOCATION - Villa Contarini Fondazione Ghirardi, Via Luigi Camerini, 1 Piazzola sul Brenta – PD (35016).