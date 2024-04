Vinum Euganeum: eccellenze enologiche in Villa, l'appuntamento a Luvigliano di Torreglia

Sabato 20 e domenica 21 aprile, dalle 12 alle 20, nell'eccezionale cornice della corte all'italiana di Villa dei Vescovi si terrà la terza edizione di "Vinum Euganeum: eccellenze enologiche in villa".

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2024

Venti cantine dei Colli Euganei presentano le loro eccellenze enologiche selezionate dai sommelier di Slow Wine, Il Gambero Rosso e AIS Veneto.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Strada del Vino dei Colli Euganei con il patrocinio del Comune di Torreglia, di Thermae Abano Montegrotto ed Epta Group. Un’occasione speciale per scoprire un terroir unico come quello dei Colli Euganei, degustare i migliori vini di ciascuna cantina presente assieme ai produttori e acquistarne i prodotti.

In accompagnamento all’esposizione dei vini dei Colli Euganei, durante tutto il fine settimana sono in programma momenti di approfondimento sul tema oltre a due masterclass in programma alle ore 17 di entrambe le giornate, a cura di Ferdinando Garavello, giornalista di settore.

Villa dei Vescovi sarà regolarmente aperta con orario 10-18, ultimo ingresso alla Villa ore 17.

I visitatori potranno seguire visite guidate in programma alle ore 11, 12, 15 e 16, che condurranno alla scoperta della Villa e del suo brolo, compreso il vigneto.

Il Bistrò Villa dei Vescovi sarà aperto su prenotazione per degustare i piatti della tradizione realizzati con i prodotti del territorio e sarà inoltre presente nella Corte all’Italiana con un punto di somministrazione in accompagnamento ai vini in degustazione.

La Villa sarà visitabile con regolare biglietto di ingresso. Sarà inoltre possibile accedere a dieci degustazioni a scelta tra le cantine presenti con un biglietto di 23 euro.

Programma

Masterclass:

Sabato 20 e domenica 21 aprile, due masterclass di approfondimento alle ore 17 con Ferdinando Garavello, giornalista di settore e blogger de "L'insaziabile".

I link per prenotare le attività della manifestazione e la lista delle cantine selezionate saranno disponibili nei prossimi giorni.

Orari

Vinum Euganeum (Corte all'Italiana): dalle 12 alle 20, ultimo ingresso 30 minuti prima.

Villa dei Vescovi è aperta al pubblico dalle 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17.

Visite guidate ad orario fisso alle ore 11, 12, 15 e 16.

Biglietti

I biglietti INGRESSO VILLA E PARCO e INGRESSO VILLA E PARCO CON VISITA GUIDATA consentono l'accesso alla sola Villa e al parco con visite guidate oppure visite in autonomia. Il biglietto non comprende le degustazioni.



Visite in autonomia alla Villa e al Parco

Iscritti FAI: gratuito

Intero: euro 11

Ridotto Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Ridotto 6-18 anni: euro 5

Studenti 19-25 anni: euro 6

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): euro 28

Visite guidate villa e parco ad orario fisso (ore 11, 12, 15 e 16)

Iscritti FAI: 6 euro

Intero: 20 euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Ingresso

Ingresso con calice e 10 degustazioni a scelta: euro 23 – acquistabile in loco (possibilità di acquistare anche degustazioni aggiuntive)

Contatti

Per informazioni:

Tel 049 9930473

Mail faivescovi@fondoambiente.it

Come arrivare

In auto

Per chi arriva da Venezia: Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita 6 direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Per chi arriva da Milano: Uscita Grisignano di Zocco, seguire Strada Regionale 11 Padana Superiore direzione Montegalda .

Autostrada A13 Bologna-Padova, Uscita Terme Euganee; proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa.

Le auto possono parcheggiare al parcheggio gratuito in via Roberto Ferruzzi, a 350 m dalla Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia.

In treno con Trenitalia

Per raggiungere la Villa, la stazione di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia).

Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi.

Per gli orari dei treni consulta il sito www.trenitalia.it. Dalla stazione è possibile prendere un bus di linea (Linea Colli AT o ATL fino alla fermata "Tito Livio 8" di Luvigliano di Torreglia).

In autobus

L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è "Linea Colli" ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Per consultare gli orari degli autobus, www.fsbusitaliaveneto.it

In aereo

Aeroporto Marco Polo di Venezia (70 km)

Aeroporto di Treviso (80 km)

Aeroporto di Verona (90 km)

Aeroporto di Bologna (112 km)

In bici

Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla.

Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/vinum-euganeum

https://www.facebook.com/events/958574045857361/

