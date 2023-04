Vinum Euganeum: eccellenze enologiche in Villa, l'appuntamento a Luvigliano di Torreglia

Sabato 22 e domenica 23 aprile nella meravigliosa corte all’italiana di Villa dei Vescovi si terrà la seconda edizione di “Vinum Euganeum: eccellenze enologiche in Villa”.

Nella meravigliosa corte all’italiana potrete degustare i vini delle 20 cantine euganee, selezionate per l’occasione da una commissione di professionisti ed esperti. La commissione ha individuato per ogni cantina tre vini per rappresentare le eccellenze enologiche dei Colli Euganei.

Un appuntamento imperdibile per conoscere un terroir unico come quello dei Colli Euganei, degustare le 60 migliori etichette dei Colli Euganei, incontrare i produttori e acquistari i prodotti.

In programma approfondimenti, incontri, proposte enogastronomiche e masterclass per scoprire le eccellenze enologiche dei Colli Euganei.

Programma Vinum Euganeum

Sabato 22 e domenica 23 aprile, dalle ore 11 alle ore 19, degustazione dei vini delle cantine selezionate nel giardino della corte all’italiana della Villa.

Costo 22 euro a persona.

Il costo del biglietto è comprensivo di calice, bisaccia e 10 degustazioni. È prevista la possibilità di acquistare degustazioni aggiuntive.

L’acquisto del biglietto consente l’accesso alla corte, al banco degustazione delle cantine, alla terrazza della Villa e al Bistrot Villa dei Vescovi.

Le Eccellenze Enologiche a Vinum Euganeum: 20 cantine euganee e 60 etichette da degustare

Ecco le 20 cantine selezionate dalla commissione e i vini in degustazione:

Alla Costiera di Gamba Filippo

– Bianco Igt Veneto, 2021 Terreni bianchi

– Bianco Igt Veneto, 2021 Trachite Bianco

– C.E. Rosso Doc 2021, Trachite Rosso

– C.E. Euganei Manzoni bianco 2021, Corte Borin

– Syrah Veneto 2020, Coldivalle

– C. E. Cabernet Sauvignon 2019, Coldivalle

– C.E. Rosso Doc 2015, Natìo

– C.E. Fior d’Arancio DOCG Passito 2018

– Bianco Veneto Igt 2019, Olivetani

– Rosso riserva Doc 2019 Notte di Galileo

– C.E. Merlot Doc 2021 Rialto

– C.E. Fior d’Arancio Docg Spumante Dolce 2022

– C. E. Cabernet Doc 2022

– C. E. Rosso “01/01” Doc 2020

– Spumante Metodo Classico Brut “Frigus”

– C.E. Cabernet Sauvignon Doc 2017, Ireneo

– Rosso Igt Veneto 2019, Baòn

– C.E. Fior d’Arancio Colli Euganei Docg Passito 2017, Donna Daria

– C.E. Cabernet Doc Riserva 2018, Borgo delle Casette

– C.E. Merlot Doc 2020, Casa del Merlo

– Bianco Veneto Igt 2021, Terralba

– C. E. doc Merlot 2020

– Cabernet Igt Veneto 2020

– C. E. Rosso Doc Serro 2019

– C.E. Merlot 2017 “Caovila”

– C.E. Cabernet 2017 “Scagno”

– C.E. Rosso 2021 “Quintus

C.E. Rosso Doc 2019, Rosso Infinito

C. E. Rosso Doc Riserva 2019, D+

Moscato Giallo secco Veneto Igt, Bianco Inifinito

– Rosso igt Trevenezie, Marcus 2018

– Garganega igt Trevenezie, Psyche 2020

– Cabernet igt Trevenezie, Alter 2017

– Bianco Veneto IGT 2021, Ammonite

– Rosso Veneto IGT 2018, Frari

– Chardonnay Veneto IGT 2021

– C.E. Manzoni Bianco Doc 2021

– C.E. Fior d’Arancio Docg Secco 2021

– C.E. Doc Cabernet 2020, Poggio Ameno

– C.E. Manzoni Bianco 2022, Terre d’Argilla

– C.E. Rosso Doc 2020, Tre Frazioni

– Metodo Classico spumante 2019 dosaggio zero, Op

– C. E. Bianco Doc 2022, Dulcamara

– C.E. Rosso Doc 2022, Brolo delle Femmine

– Bianco Veneto Igt 2021, La Pua

– C.E. Rosso Doc 2020, Vegro

– C.E. Chardonnay 2021, Sassara

– Sauvignon Bianco Veneto Igt 2022 Sa’arine

– C.E. Fior d’Arancio Dolce DOCG 2022

– C.E. Fior d’Arancio DOCG secco 2021, Impeto

– C.E. Rosso Doc 2021Colli Euganei Rosso, Carobèo

– C.E. Cabernet Doc 2020, Èspero

– C.E. Rosso Doc 2018, Scarlatto

– C.E. Fior d’Arancio Docg passito 2019, Petali d’Ambra

– C. E. Rosso 2018, Còvolo

– Igt Veneto Cabernet 2018, El Moro

– Igt Veneto Rosso 2018, Passacaglia

– C. E. DOC Rosso 2018, Gemola

– C.E. DOC Carmenère Riserva 2020

– C. E. DOC Merlot Riserva 2016

Info pratiche

L’ingresso con 10 degustazioni a scelta e calice per gli assaggi è di 22 euro (con possibilità di acquistare degustazioni aggiuntive).

Orario: 11 - 19.

Info: info@stradadelvinocollieuganei.it | +39.331.9924777 (lunedì - venerdì ore 9 - 14).

Per l’occasione l’ingresso alla corte all’italiana di Villa dei Vescovi per la mostra sarà gratuito. Sarà possibile visitare anche la Villa con visita libera o guidata. Info biglietti su www.villadeivescovi.it

Villa dei Vescovi - Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia. Telefono +39.049.9930473 email faivescovi@fondoambiente.it | www.fondoambiente.it

Gli appuntamenti collaterali

Venerdì 21 aprile, ore 19.30:

“I Colli che verranno, terre antiche e vini nuovi”

“I Colli che verranno, terre antiche e vini nuovi” Sabato 22 aprile, ore 17:

“Le sfumature del Moscato”

“Le sfumature del Moscato” Domenica 23 aprile, ore 16:

Presentazione della “Guida Slow Wine” a cura di Patrizia Loiola, curatrice della guida per il Veneto

Per partecipare alle degustazioni si chiede di arrivare 15 minuti prima dell’inizio della degustazione nella sala conferenze di Villa dei Vescovi.

L’ingresso alla sala è laterale all’ingresso del bookshop (non è necessario entrare in Villa).

Info web

Info da https://www.stradadelvinocollieuganei.it/vinum-euganeum-eccellenze-enologiche-villa/ e foto articolo da evento Facebook