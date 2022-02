Virtuoso Suite, concerto alla Chiesa di Santa Caterina

Riprendono gli appuntamenti nella Chiesa di Santa Caterina con la Fucina Harmonica, il nuovo ensemble di Fucina Machiavelli, che si cimenterà sabato 26 febbraio alle 21 in Virtuoso Suite, un concerto dedicato al violinista e compositore Albert Markov.

Considerato una leggenda vivente, Markov appartiene a quella generazione di grandi violinisti formatisi nelle durissime ma eccellenti accademie sovietiche. Nasce infatti in Ucraina, allora parte dell’Unione Sovietica, nel 1933, si trasferisce a Mosca dove vince numerosi concorsi e studia con i maggiori professionisti dell’epoca tra cui Aram Khachaturian. Emigra poi a Vienna e infine negli Stati Uniti negli anni ’70, dove intraprende una brillante carriera di violinista e compositore. Tra i suoi allievi prediletti, oltre naturalmente al figlio Alexander Markov, c’è anche il talento nostrano Davide De Ascaniis, che si esibirà sabato come solista, di cui Markov scopre il talento durante una masterclass in Francia e al quale dedica una sonata per violino solo.

Il concerto a Santa Caterina vedrà l’esecuzione del concerto per violino e orchestra di Markov, composto da sei rapsodie, che sono, nel suo immaginario, un viaggio intorno al mondo. Si passerà infatti da un brano ispirato al Carnevale di Venezia di Paganini ad una suite dallo Spartacus del russo-armeno Khachaturian, dalle tonalità jazz di Gershwin alla tradizione russa con il Lago dei Cigni, dalle melodie ebreo-russe della sua opera Queen Ester ad una suite su temi coreani. Davide de Ascaniis violino solista.

Fucina Harmonica

Louise Antonello violino I

Alice dalla Pozza violino I

Gaia Varo violino II

Michelle Cortes violino II

Stefano Soardo viola

Sergio Baro viola

Afra Mannucci violoncello

Francesco Bettin violoncello

Nicola Rossin contrabbasso

Roberta Nobile flauto

Gianmarco Passarini oboe

Andrea Filippi clarinetto

Leonardo Saggin fagotto

Marta Orlando tromba

Maria Erle corno

Giuseppe Saggin percussioni

Nicolò Micheletti percussioni

Sara De Ascaniis pianoforte

Programma del concerto:

A. Markov, Sei rapsodie per violino e orchestra:

I rapsodia

after Paganini "Carnevale di Venezia"

II rapsodia

after Khachaturian "Spartacus"

III rapsodia

after Gershwin "Porgy"

IV rapsodia

after Tchaikovsky "Swan Lake"

V rapsodia

"Korean"

VI rapsodia

after opera "Queen Esther"

Biglietti

Biglietto Intero 12 euro

Biglietto Ridotto (under 30-over 70) 10 euro

Acquistabili nella biglietteria della chiesa a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link

https://www. fucinaculturalemachiavelli. com/prodotto/virtuoso-suite- padova/

