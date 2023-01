Visita guidata alla scoperta dell'abbazia di Praglia

Padovanità APS è pienamente operativa in questa nuova annata associativa organizza per sabato 28 gennaio questa interessante visita ad uno dei luoghi più interessanti del territorio padovano: l'abbazia di Praglia. Vi accompagneremo in una gira fuori porta e visiteremo un luogo dove la regola benedettina ora et labora era ed è pienamente osservata; un luogo ricco di fascino, fede, storia, arte e suggestione.

L’Abbazia di Praglia fa parte dei luoghi del Parco letterario dei Colli Euganei, in quanto ambientazione del romanzo di Antonio Fogazzaro “Piccolo mondo moderno” . Ci sarà anche la possibilità per i partecipanti di rifornirsi presso il negozio interno dei genuini prodotti frutto del lavoro delle sapienti mani dei monaci benedettini. Il ritrovo è previsto per le ore 10.15 puntuali nel parcheggio dell'abbazia in Via Abbazia di Praglia, 16 a Teolo. La durata della visita (indicativa ) è di circa 1 ora e 30 minuti.

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 8 euro. È prevista la prenotazione obbligatoria e anticipata tramite e-mail al nostro indirizzo eventipadovanita@gmail.com.