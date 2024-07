Visita archeologica Padova sotterranea

Sabato 13 luglio alle ore 16.30, solo su prenotazione, visita archeologica sia nei sotterranei di Palazzo della Ragione, per scoprire il quartiere medioevale precedente alla costruzione del Palazzo, sia nel sotterraneo di piazza Antenore per vedere il ponte romano San Lorenzo e scoprire Padova romana, con i suoi ponti, fiume, foro e via Annia. Un vero e proprio viaggio nel tempo per conoscere l'evoluzione della città di Padova con le archeologhe dell'associazione ARC.A.DIA!

Durata della visita: 1 ora e trenta circa.

Visita con contributo.

Per info e prenotazioni arcadiadidattica@gmail.com