L'Arena romana e il pubblico spettacolo: gladiatori, sangue e... arena, visita guidata a Padova

Sabato 23 ottobre - ore 15.30

L'Arena romana e il pubblico spettacolo: gladiatori, sangue e... arena.

Una visita guidata all’interno dell’Arena Romana, antico luogo di spettacoli… di ieri e di oggi.

Dettagli

L’Arena Romana di Padova è il più antico luogo di pubblico spettacolo della città. Dagli anni ’80 lo spazio storico di cultura ed eventi dove è nato il grande cinema all’aperto di Padova organizzato dalla Promovies e dove si sono esibiti tanti artisti internazionali (Herbie Hancock, Paolo Fresu, Cassandra Wilson, Edoardo Bennato, Alessandro Bergonzoni, Claudio Bisio…) e dove il pubblico ha potuto incontrare tanti autori e personalità del cinema e dello spettacolo (Susan Strasberg, Fabrizio De Andrè, Franco Battiato, Pupi Avati, Luciano Emmer, Tinto Brass, Carlo Delle Piane, Franco Nero, Giuseppe Ferrara…). La visita e l’incontro vogliono essere un tour storico nel passato degli antichi giochi e spettacoli d’epoca romana di cui poco in realtà si conosce, ma su cui molto si è fantasticato: il mondo dei Ludi gladiatorii. Giochi e intrattenimenti nell’Arena della Padova Romana dove uomini - e anche donne - combattevano per la gloria e l’onore. Schiavi e liberi che si cimentavano nelle lotte per ottenere chi la libertà e chi il successo. Eroi cui si guardava con ammirazione e fascino, come veri campioni. Ma si parlerà anche di come utilizzare questo spazio monumentale come luogo di eccellenza dove passare le calde serate d’estate come sempre avvenuto per i cittadini padovani.

Si partecipa previa prenotazione. T utte le informazioni e le modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito: www.promovies.it

Informazioni

