Arquà Petrarca e la casa del poeta il 13 novembre 2022 dalle 15 alle 16.30. Francesco Petrarca, poeta di corte della Reggia Carrarese di Padova, nel lontano 1370 scelse i Colli Euganei come luogo di ritiro e meditazione dove trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Nel tempo al toponimo di Arquà venne accostato il cognome del poeta, per ricordare in eterno il suo ospite più illustre. Passeggiando per le vie del borgo medievale si respira ancora oggi l'atmosfera di un tempo lontano, dove a regnare sono il silenzio e la tranquillità.

Tra le case medievali si alternano le piante di ulivo, di melograno e di giuggiole. Vi ricordate il detto "Andare in brodo di giuggiole"? Nasce proprio qua ad Arquà quindi al termine della nostra visita guidata al Borgo e alla casa del Petrarca ci delizieremo con l'assaggio di questo dolce liquore locale.

Orario: dalle 15 alle 16.30

Prezzo: Adulto 15 euro

Ragazzo dai 13 ai 17 anni 10 euro

Bambino dai 6 ai 12 anni 6 euro

Bambino da 0 a 5 anni Gratuito

Persona con disabilitá e accompagnatore: ingresso gratuito alla casa del Petrarca. Costo visita guidata 12 euro

Ritrovo: Tomba del Petrarca, Piazza Francesco Petrarca, 5, 35032 Arquà Petrarca (PD)

Parcheggio a pagamento disponibile nel Borgo Basso. Poi per raggiungere il punto di ritrovo c'è una lieve salita di 3 minuti a piedi. Numero minimo di partecipanti: 10. In caso di pioggerellina l'evento si svolgerà comunque. Invece in caso di tempo particolarmente avverso l'evento sarà rinviato a data da definirsi e l' annullamento del tour verrà comunicato tramite messaggio Whatsapp entro la sera del giorno prima.

Per info e prenotazioni inviare un Whatsapp al 3385924991.