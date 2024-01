In barca al presepio sull'acqua

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) vi invita sabato 13 e domenica 14 gennaio per navigare in gondola o altra imbarcazione tradizionale veneta sul canale Battaglia e visitare l'originale "Presepio sull'Acqua" e il Borgo Fluviale!

Per l'occasione prezzo speciale di 15 euro a partecipante solo navigazione in gondola o altra imbarcazione tradizionale veneta e 23 euro a partecipante navigazione e visita guidata al Museo (previste riduzioni per famiglie)!

Info: https://museonavigazione.eu/it/.