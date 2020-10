Tour in bicicletta alla scoperta della street art dell'Arcella

In sella alla bicicletta andremo a scoprire a passo lento la moltitudine di opere di Street Art dell'Arcella, realizzate da artisti italiani e stranieri, tutte opere firmate dai nomi più che gettonati, ma anche da artisti poco conosciuti. Appuntamento il prossimo 11 ottobre 2020 alle ore 15.

L'Arcella, il più grande quartiere di Padova ha accolto la Street Art di grandi dimensioni, un quartiere tanto colorato come le tante nazionalità presenti che lo abitano. Forme, soggetti, colori, fantasia fanno di questo quartiere un luogo che ha tante storie da raccontare. Non può mancare l'arcellano doc Tony Gallo o il dinamismo di Made 514, per non parlare di Peeta e di Joys: artisti che hanno fatto la storia a Padova e che sono riconosciuti a livello internazionale.

Informazioni e contatti

Info, costi e prenotazione obbligatoria al 366 2017338 o alla mail info@immaginarte.org.