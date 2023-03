Visita alla scoperta dell'antico borgo rurale di Ca' Murà e aperitivo in compagnia

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e vi porta "fuori porta": domenica 19 marzo vi invitiamo a visitare insieme a noi, e agli amici dell'Associazione Culturale Ca' Murà il bellissimo antico borgo rurale di Ca' Murà. Il borgo di Ca Murà sorge in zona Bertipaglia, frazione del Comune di Maserà, 10 km a sud da Padova, ed affonda le proprie origini nei primi decenni dell’anno 1000 quando in questa zona si insediarono piccole comunità benedettine che, come nella zona della Saccisica, furono impegnate per secoli nella bonifica di terreni paludosi e malsani. Il borgo era ed è cinto da una mura, da qui il toponimo Ca Murà.

Se successivamente qui sorse un monastero francescano, l’antica chiesetta dedicata ai Santi Stefano ed Eurosia faceva parte di un piccolo monastero femminile benedettino. La visita si snoderà tra la chiesa di Santo Stefano, l'antico borgo di Ca' Murà, la seicentesca villa Petrobelli e casa Giuditta. A seguire offriremo a tutti i partecipanti il consueto aperitivo conviviale. Ritrovo ore 14.45 nel parcheggio di villa Pietrobelli in via Merano 4 nel comune di Maserà di Padova.

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 6 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto anche in caso di maltempo.