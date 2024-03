Padova Urbs Organi

"Opificium Musicae - La fabbrica della musica”

Passeggiando per le botteghe

Per vivere pienamente l'esperienza della "costruzione", il Centro organistico padovano e l'Assessorato alla cultura del Comune di Padova propongono la visita a due botteghe artigiane di rilevante importanza a Padova, per osservare dal vivo e rendersi conto di come si svolge la costruzione di un violino e di un organo a canne, due strumenti interessanti, complessi e ricchi di storia e di fascino a partire dal grezzo materiale di partenza.

Programma

6 aprile 2024, ore 16.30

via S. Gregorio Barbarigo 17a | Padova

Visita alla bottega

Liuteria Veneta

del Maestro liutaio Enrico Medaglia

20 aprile 2024 | ore 15

via Facciolati 166 | Padova

Visita alla ditta organara

Fratelli Ruffatti

Costruttori e restauratori di organi a canne

Partecipazione

Informazioni:

La visita è gratuita ed è richiesta la sola prenotazione per motivi di capienza.

Prenotazioni:

inviare un messaggio al numero 347 7109725 (SMS o Whattsapp)

entro il 5 aprile (per la visita alla Bottega di Liuteria)

entro venerdì 19 aprile (per la visita alla ditta Ruffatti).

C.O.P. Centro Organistico Padovano

cell. 347 7109725 | centroorganisticopadovano@gmail.com

La rassegna è organizzata dal Centro Organistico Padovano e realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova ed il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova

